Голодовка Навального продолжается уже две недели. Вот что произошло за это время Максимально коротко

31 марта Алексей Навальный объявляет голодовку в покровской ИК-2, объясняя это отказом предоставить ему медицинскую помощь; до этого политик несколько недель жаловался на боли в ноге и спине. Правозащитники просят посетить Навального. Вместо нее к нему приезжают и — и в провластных СМИ выходят материалы о том, какие хорошие у Навального условия в колонии. Издание Life публикует записи с камер наблюдения в ИК-2 и называет заключенного «наглым симулянтом». Политик рассказывает о том, что три человека из его отряда заболели туберкулезом — и что у него самого температура и кашель. Навального переводят в медсанчасть. « » устраивает акцию у колонии с требованием оказать Навальному медицинскую помощь. Ее участников задерживают, позже нескольких из них отправят под арест. Общественные деятели записывают видеообращения с требованием допустить к политику врача. Глава Amnesty International Аньес Калламар обращается к Владимиру Путину и требует освободить Навального. Адвокаты сообщают, что у Навального обнаружены две грыжи. Политик рассказывает о попытках «дискредитировать» его голодовку — в карманы ему подкладывают конфеты, а на кухне в отряде жарят курицу. Навального переводят из медицинской части обратно в отряд и угрожают принудительным кормлением. С момента прибытия в колонию он похудел на 15 килограммов.

Григорий Левченко Фото в анонсе: Евгений Фельдман