Евгений Фельдман

В пятницу, 2 апреля сразу в трех прокремлевских СМИ — RT, РИА Новости и Life — вышли материалы о том, как Алексей Навальный отбывает срок в покровской ИК-2. Сотрудница RT и исполнительный директор МИА «Россия сегодня» (РИА Новости) сами посетили колонию. Материал Life основан на записях с камер видеонаблюдения из ИК-2 и информации от «осведомленных собеседников». Вот краткий пересказ этих материалов — для тех, кто не может заставить себя изучить их в оригинале.

В колонии вместе с Навальным находятся 365 заключенных, хотя она рассчитана на 971 человека. Все — впервые приговорены к реальному сроку, в основном за нетяжкие преступления. Тут есть учебный корпус, храм, спортплощадка, помещения для встреч с адвокатами, отдельные комнаты для длительных свиданий. В местном магазине имеется все необходимое: колбасы, сыры, полуфабрикаты, сигареты, консервы, сладости, овощи и фрукты. Продавщица говорит, что Навальный приходил один раз: взял шоколадные конфеты, консервы рыбные в масле и торт.

Жилое помещение напоминает армейскую казарму с двухъярусными кроватями, в нем чистота и порядок, большие светлые окна. Идеальный пол — не то что . Навальный неоднократно проходил обследование у местного фельдшера — и, по ее словам, получает помощь в полном объеме. Ночью его никто не будит: сотрудник просто подходит к кровати и убеждается, что он на месте, а во время сна можно использовать беруши. Место Навального — на нижнем ярусе, в углу у окна. По арестантским меркам, очень почетное.

что говорит о ситуации в колонии сам навальный

«Я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, я объявляю голодовку» Полный текст заявления Алексея Навального на имя начальника ИК-2

что говорит о ситуации в колонии сам навальный

«Я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, я объявляю голодовку» Полный текст заявления Алексея Навального на имя начальника ИК-2

Устройство помещений в колонии напоминает казарму. Там армейские койки, а не нары, как . Есть кухня, комната для просушки белья. Там даже нет решеток на окнах. В туалетах стоят фаянсовые унитазы, чего ни в Херсоне, ни в Одессе нет. Условия действительно аскетичные, но точно нельзя сказать, чтобы это выглядело как пытка. Навальный своим поведением создает напряжение, ведет себя вызывающе. Другие заключенные делают уборку, а он — нет. Навальный демонстративно игнорирует команды. Он лежит, когда все члены его отряда стоят в строю при визите представителей администрации.

Навальный — не больной страдалец за демократическую веру, а наглый симулянт. На видео из колонии видно, как он прогуливается по комнате степенной, уверенной походкой. При разговоре с сотрудником всей своей позой дает понять свое якобы превосходство, на замечания реагирует хамством. У него накопилось шесть выговоров — в основном за отказ выполнять обязанности дежурного, нарушение формы одежды и распорядка дня.

Некоторым заключенным в отряде поступают деньги с неизвестных карт — они полагают, что так Навальный хочет завоевать их расположение, а по факту сделать своими слугами. Навальному делают поблажки, по рекомендации врача ему заменили пружинную кровать на спальное место с жестким дном, ему передали коврик для йоги, он спит в берушах и маске.

Пересказал Григорий Левченко