«Я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, я объявляю голодовку» Полный текст заявления Алексея Навального на имя начальника ИК-2

Евгений Фельдман

В инстаграме Алексея Навального опубликовано его заявление, адресованное начальнику исправительной колонии № 2 во Владимирской области Александру Муханову. В заявлении политик требует от руководства колонии, в которой он находится, допустить к нему врачей — и объявляет голодовку до тех пор, пока его требование не будет исполнено. «Медуза» приводит текст заявления Навального целиком.

Дорогой Александр Александрович!

В течение последнего месяца (и последние три недели нахождения в ИК-2) я ежедневно обращаюсь с просьбой об оказании медицинской помощи, допуске ко мне врача и разрешении передать для меня лекарства.

Просьбы мои скромны, очевидны, а право на медицинскую помощь и осмотр приглашенным врачом-специалистом черным по белому прописаны в законе. Однако на меня закон почему-то не распространяется.

Несмотря на острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом правой ноге, а теперь и с онемением части левой ноги, я медпомощи так и не получил. Лекарства мне не передают. Врача ко мне не пускают. И черт бы с ней, с правой ногой, Александр Александрович! Обошелся бы я как-нибудь и одной. Но вот двух ног мне лишаться не хочется. Несправедливо это будет: у всех по две, а у меня ни одной.

А с учетом того, что не так давно сотрудники ФСБ пытались убить меня химическим оружием, но государственная медицина объявила это «нарушением обмена веществ», меня, как говорится, терзают смутные сомнения относительно причин болезни и перспектив выздоровления.

Писать новые обращения и заявления смысла не вижу.

Единственная реакция на них — это психологическое давление. Ну серьезно, Александр Александрович, Вы, как в классических книжках о тюрьмах, дали поручение осужденным-активистам, готовым продать родную маму за банку сгущенки (в просторечье именуются «козлы»), давить обычных осужденных (в просторечье именуются «людская масса»), чтобы те перестали убирать вокруг моего спального места?

Они мне так и говорят: «Извини, Алексей, но убирать у твоей кровати мы просто боимся».

Честно говоря, после трехнедельной пытки лишением сна я ожидал чего-то более оригинального, чем насыпать песок вокруг моей кровати, пока я хожу в медсанчасть. Впрочем, трюк, полностью соотвествующий уровню власти, на которую Вы работаете.

Ну ничего, с разными мелочами я справлюсь. А вот врач мне очень нужен. Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен.

Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, я объявляю голодовку.

31.03.2021

Навальный А.А.