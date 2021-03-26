Преследование Алексея Навального ведет к его героизации? В колонии с ним происходит то же самое, что с Сергеем Магнитским в СИЗО? Отвечает Дмитрий Песков

Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Борис Шпигель, глава группы фармкомпаний «Биотэк», некоторое время назад говорил «Я не жилец», жалуясь на отсутствие медицинской помощи в СИЗО. У него, судя по его собственным заявлениям, онкологическое заболевание. Вчера, как в Кремле, наверное, слышали, поступили сообщения, что Алексею Навальному не оказывают помощь и дают лишь две таблетки ибупрофена. Как считают в Кремле, есть ли проблема, связанная с оказанием медицинской помощи в российских местах лишения свободы, или это все-таки частные случаи?

Дмитрий Песков: Мы вчера с вами фактически эти же вопросы обсуждали. Это не тема администрации президента. Это вопрос ФСИН. Существуют, конечно же, частные какие-то жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей и осужденных. Но о каких-то системных проблемах нам неизвестно в системе ФСИН. Но, безусловно, это вопрос, который касается системы управления наказаний.

«Коммерсант FM»: А ожидают ли в Кремле новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального? Условно был «список Магнитского», ждут ли «списка Навального»?

Дмитрий Песков: Санкции — это не то, чего нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым. И вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов, к сожалению, приобретают все больше и больше постоянства. Но в данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных, ну, были бы полным абсурдом.

«Коммерсант FM»: Не кажется ли Кремлю, что все, что происходит с Навальным с момента его предполагаемого отравления, ведет к героизации его образа?

Дмитрий Песков: Нет, не кажется.

«Дождь»: Коллеги уже упомянули Сергея Магнитского. Дело в том, что в жалобах, которые тогда в 2009 году Сергей Магнитский писал начальству СИЗО и в Генпрокуратуру, он также жаловался на лишение сна и на недопуск врачей. Не считают ли в Кремле, что сейчас ситуация с Навальным становится похожей на историю Сергея Магнитского?

Дмитрий Песков: Нет, не считают.

«Дождь»: А почему? В чем отличие?

Дмитрий Песков: Вообще не видим никаких параллелей. Ну за исключением лишь того, что вот, к сожалению, покойный Магнитский был заключенным и осужденным, и Навальный тоже является заключенным и осужденным.

«Дождь»: Жалобы Алексея Навального в Кремле видели вчерашние?

Дмитрий Песков: Нет, мы не получаем жалобы заключенных.

«Дождь»: Вы вчера говорили, что в Кремле не следят за состоянием здоровья Навального и не запрашивают никаких данных от ФСИН. А не могли бы вы пояснить, как это возможно в ситуации, когда тема с Навальным поднимается регулярно в телефонных переговорах Владимира Путина с мировыми лидерами?

Дмитрий Песков: Вы знаете, вы здесь глубоко ошибаетесь. Она регулярно не поднимается в ходе международных телефонных переговоров. Это не так.

«Дождь»: Я ссылаюсь исключительно на сообщения западных коллег, которые пересказывают разговоры Владимира Путина со своими оппонентами или партнерами.

Дмитрий Песков: Ну это не так. Я вам просто официально говорю, что это не так. Действительно, были телефонные разговоры, когда эта тема поднималась. Но вы не забывайте, что Путин разговаривает не только с западными коллегами, он разговаривает с коллегами из других стран. У нас же весь мир Западом-то не ограничивается, мир гораздо больше и шире.

«Дождь»: Последний с Джо Байденом был разговор. И американская сторона сказала, что эта тема поднималась.

Дмитрий Песков: Вы знаете, она не то чтобы поднималась, не было никакого обсуждения. Она затрагивалась, да.