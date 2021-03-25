Я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес «Фармацевтический король» Борис Шпигель объяснил свое преследование местью ФСБ. Краткий пересказ его интервью «Коммерсанту»
Я очень плохо себя чувствую. 22 марта у меня был коллапс. Скорая отправила меня в больницу. Там у меня нашли опухоль в брюшной полости. Это плохой сюрприз. С моими заболеваниями меня нельзя содержать под стражей, но меня все равно арестовали. 23 марта меня привезли в ИВС — и там почти сразу вызвали скорую из-за болей в сердце и низкого давления. Позавчера я потерял сознание, поднявшись на четвертый этаж. Ночью я сплю с аппаратом для дыхания. Мне нужны капельницы. Я должен ходить в компрессионных чулках, потому что у меня тромбы. Но сам я не могу их надеть.
Мое дело — чистый заказ. Девять месяцев назад ко мне пришел оперативник от знакомого полковника ФСБ. Он предложил «крышу» в обмен на продажу контрольного пакета моей компании. Сейчас весь фармацевтический бизнес находится под силовиками и только «Биотэк» был ни под кем. Я отказался. Он предупредил, что «мы будем разговаривать в другом месте». И именно он меня задерживал. А потом приходил в ИВС, предлагал признаться в даче взяток губернатору. Я снова отказался.
Я не давал взятки губернатору, мне это было не нужно! В Пензенской области мой вес значительно выше, чем его. Я действительно послал ему часы на Новый год — когда получил от него в подарок корзинку с фруктами. Это были часы из моей коллекции. Он сказал, что не может их принять, но вернуть не успел: я уехал в Израиль на лечение. Меня просто решили выкинуть с рынка. В моей компании прошел обыск. Следователь заявил, что я поеду на зону. Но я боюсь, что умру. Это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес. В суде я сказал: «Вы что, хотите получить второго Магнитского? Вы его получите!»
Полную версию интервью Бориса Шпигеля «Коммерсанту» можно прочитать тут. Это приблизительный пересказ. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.