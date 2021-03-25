Я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес «Фармацевтический король» Борис Шпигель объяснил свое преследование местью ФСБ. Краткий пересказ его интервью «Коммерсанту»

Пресс-служба Басманного суда / ТАСС / Scanpix / LETA

Я очень плохо себя чувствую. 22 марта у меня был . Скорая отправила меня в больницу. Там у меня нашли опухоль в брюшной полости. Это плохой сюрприз. С моими заболеваниями меня нельзя содержать под стражей, но меня все равно арестовали. 23 марта меня привезли в ИВС — и там почти сразу вызвали скорую из-за болей в сердце и низкого давления. Позавчера я потерял сознание, поднявшись на четвертый этаж. Ночью я сплю с аппаратом для дыхания. Мне нужны капельницы. Я должен ходить в компрессионных чулках, потому что у меня тромбы. Но сам я не могу их надеть.

Мое дело — чистый заказ. Девять месяцев назад ко мне пришел оперативник от знакомого полковника ФСБ. Он предложил «крышу» в обмен на продажу контрольного пакета моей компании. Сейчас весь фармацевтический бизнес находится под силовиками и только «Биотэк» был ни под кем. Я отказался. Он предупредил, что «мы будем разговаривать в другом месте». И именно он меня задерживал. А потом приходил в ИВС, предлагал признаться в даче взяток губернатору. Я снова отказался.

Я не давал взятки губернатору, мне это было не нужно! В Пензенской области мой вес значительно выше, чем его. Я действительно послал ему часы на Новый год — когда получил от него в подарок корзинку с фруктами. Это были часы из моей коллекции. Он сказал, что не может их принять, но вернуть не успел: я уехал в Израиль на лечение. Меня просто решили выкинуть с рынка. В моей компании прошел обыск. Следователь заявил, что я поеду на зону. Но я боюсь, что умру. Это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес. В суде я сказал: «Вы что, хотите получить второго Магнитского? Вы его получите!»

Полную версию интервью Бориса Шпигеля «Коммерсанту» можно прочитать тут. Это приблизительный пересказ. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

Пересказала Ольга Корелина