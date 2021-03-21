Главу Пензенской области Ивана Белозерцева заподозрили в получении взяток от Бориса Шпигеля Это создатель компании-лидера по поставкам лекарств от COVID-19 и бывший продюсер певца Николая Баскова

Иван Белозерцев Правительство Пензенской области

21 марта Следственный комитет сообщил о задержании 62-летнего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Чиновника подозревают в получении взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Источник «Интерфакса» сообщил,что обыски по делу Белозерцева начались вечером 20 марта и проходили у самого губернатора, , а также у некоторых должностных лиц администрации Пензенской области. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Белозерцева.

Обновлено 22 марта. Белозерцева арестовали на два месяца.

Губернатор Пензенской области и его соучастники подозреваются во взяточничестве Следственный комитет Российской Федерации

Один из задержанных по делу губернатора — 68-летний основатель группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, в январе-сентябре 2020 года Шпигель, его жена Евгения и директор компании «Фармация» (входит в группу «Биотэк») Антон Колосков через посредников заплатили Белозерцеву взятки на сумму более 31 миллиона рублей. Они передавались в виде денег и «иных ценностей» в обмен на преимущества при заключении госконтрактов. Всего по делу задержаны .

Борис Шпигель Валерий Мельников / Коммерсантъ

Обновлено. По словам источников ТАСС и РБК, Белозерцев получил от Шпигеля автомобиль Mercedes-Benz и наручные часы Breguet за 5,75 миллиона рублей. При обыске у Белозерцева нашли, по разным данным, от 300 до 500 миллионов рублей наличными. Фигурантам дела предъявили обвинение. Сообщается, что все они отказались признать вину.

Иван Белозерцев возглавляет Пензенскую область шестой год. До этого он был главой городского и областного законодательного собраний, а также мэром Пензы. В первый раз губернаторские выборы Белозерцев выиграл в 2015 году с результатом 86% голосов; во второй раз — в 2020-м с результатом почти 79% голосов. После с участием цыган в селе Чемодановка Пензенской области Белозерцев обвинил США в дестабилизации ситуации в селе.

«Единая Россия» приостановила членство Белозерцева в партии в связи с уголовным делом, рассказал источник ТАСС. Собеседник «Медузы», близкий к администрации президента России, сообщил, что в случае отставки Белозерцева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области рассматривается член Совета Федерации от региона Олег Мельниченко.

С 2015 года в России, кроме Белозерцева, задержали еще пятерых руководителей регионов. Четверо из них — губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, губернатор Кировской области Никита Белых и глава Удмуртии Александр Соловьев — обвинялись в коррупции и получили не менее восьми лет лишения свободы (Соловьева недавно освободили от тюремного заключения из-за болезни). Пятый — губернатор Хабаровского края Сергей Фургал — был арестован в июле 2020 года по делу об организации заказных убийств, ему грозит пожизненный срок. Арест Фургала вызвал длительные протесты в Хабаровске.

Фигурант дела Белозерцева Борис Шпигель раньше был сенатором и продюсером Николая Баскова. Шпигель основал фирму «Биотэк» в начале 1990-х. В 1995 году бизнесмен стал помощником спикера Госдумы Геннадия Селезнева. В 1999 году Шпигель создал и возглавил продюсерский центр МСК — как пишет «Коммерсант», это было сделано специально для певца Николая Баскова, который состоял в браке с дочерью бизнесмена Светланой в 2001-2008 годах. В 2003–2013 годах Шпигель входил в Совет Федерации как представитель от Пензенской области. Став парламентарием, он передал акции «Биотэка» жене Евгении. Шпигель является кандидатом экономических наук, президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства.

В 2020-м группа компаний «Биотэк» стала лидером по поставкам лекарств и медизделий для борьбы с COVID-19 — в частности, препаратов «Авифавир» и «Арепливир», диагностических тест-систем Biozek и дезинфицирующих средств. По оценке аналитической компании DSM Group, объем отгрузок этих товаров составил 45 миллиардов рублей. Компании группы «Биотэк» специализируются на дистрибуции, разработке и производстве лекарств, спецпитания, дезинфицирующих средств. Компания «Фармация», директор которой упоминается в деле губернатора Белозерцева, управляет аптечным бизнесом «Биотэка».

Ольга Корелина