Бывшего главу Удмуртии, осужденного на 10 лет по обвинению в коррупции, освободили от наказания из-за болезни

Завьяловский районный суд Удмуртии удовлетворил ходатайство бывшего главы Удмуртии , осужденного по обвинению в коррупции, и освободил его от тюремного заключения в связи с болезнью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона.

В октябре 2020 года суд приговорил 70-летнего Александра Соловьева к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в получении взяток на более чем 140 миллионов рублей. Его также приговорили к штрафу в размере 275 миллионов рублей. Соловьев отрицал вину. Он пытался оспорить решение в Верховном суде Удмуртии, но тот отказался удовлетворить апелляцию.

Как уточняет РИА Новости, несмотря на освобождение от тюремного наказания, Соловьев по-прежнему должен выплатить назначенный ему штраф.

Во время судебного процесса Соловьев говорил, что у него повышенное артериальное давление. В феврале 2021 года стало известно, что бывшего главу Удмуртии госпитализировали. Его дочь Евгения Сирик говорила, что отца положили в реанимацию. Во ФСИН говорили, что Соловьев находится в стабильном состоянии.