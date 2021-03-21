Задержан глава Пензенской области Иван Белозерцев. По его делу проходит основатель одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет России.

По делу Белозерцева также задержан бизнесмен Борис Шпигель — основатель и председатель совета директоров группы фармацевтических компаний «Биотэк».

По данным СК, в январе-сентябре 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора компании «Фармация» (входит в группу «Биотэк») Антона Колоскова взятки на сумму более 31 миллиона рублей. Они передавались за предоставление группе «Биотэк» преимуществ при заключении госконтрактов.

По словам источника ТАСС, всего по делу задержаны шесть человек.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что обыски по делу Белозерцева начались вечером 20 марта и проходили у самого губернатора, двоих его сыновей, а также у ряда должностных лиц администрации Пензенской области.

Источник, близкий к администрации президента России, рассказал «Медузе», что в случае отставки Белозерцева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области рассматривается сенатор от региона Олег Мельниченко.

Иван Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020-го он был переизбран на должность губернатора, набрав более 78% голосов.

Борис Шпигель в прошлом был продюсером певца Николая Баскова. Дочь Шпигеля была замужем за исполнителем. В 2003–2013 годах Шпигель входил в Совет Федерации как сенатор от Пензенской области.

Группа компаний «Биотэк» — один из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19. Группа является дистрибьютором препаратов «Авифавир» и «Арепливир».