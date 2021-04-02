«Его там медленно убивают». Правозащитники попросили Москалькову посетить Навального в колонии

Около 30 российских правозащитников призвали уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову незамедлительно посетить политика Алексея Навального в колонии № 2 в Покрове Владимирской области.

Информация о Навальном, поступающая из ИК-2, «внушает серьезную тревогу», говорится в обращении правозащитников, опубликованном на сайте .

Складывается впечатление, что его там медленно убивают. Неоказание адекватной медицинской помощи и фактическое лишение сна, безусловно, есть пытки и жестокое и бесчеловечное обращение, что очевидно противоречит нормам международного права и обязательствам, принятым нашей страной.

Правозащитники считают, что быстрая реакция Москальковой на случившееся — ее «прямая обязанность». Они просят уполномоченного посетить Навального, выслушать его жалобы и сделать все необходимое, «чтобы ему предоставили серьезную медицинскую помощь и прекратили систематическое прерывание ночного сна».

Под обращением среди прочих подписались председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, председатель комитета Светлана Ганнушкина, сопредседатели Московской Хельсинкской группы Вячеслав Бахмин и Валерий Борщев, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский.

31 марта Алексей Навальный, отбывающий срок в исправительной колонии в Покрове по делу «Ив Роше», объявил голодовку из-за того, что ему не оказывают медицинскую помощь. Он пообещал держать ее до тех пор, пока к нему не допустят врача. Ранее политик говорил о болях в спине и ноге. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный получает необходимую помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».

Что происходит с Навальным

Алексей Навальный впервые в жизни объявил голодовку. Главное «Он всегда считал это радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца», — заявили его соратники

Что происходит с Навальным

Алексей Навальный впервые в жизни объявил голодовку. Главное «Он всегда считал это радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца», — заявили его соратники