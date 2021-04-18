Депутаты региональных парламентов потребовали медицинской помощи Навальному

Депутаты нескольких региональных парламентов опубликовали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с требованием немедленно допустить врача к политику Алексею Навальному, держащему голодовку в исправительной колонии города Покрова.

Как отмечается в письме, состояние здоровья заключенного угрожает его жизни, при этом никаких действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается.

Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти. Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории РФ, в том числе в местах лишения свободы, несете лично вы, президент Российской Федерации, — и перед самим Навальным, и перед его родными, и перед всем миром.

Вместе с тем авторы письма потребовали освобождения всех политзаключенных в России, а также пересмотра или отмены всех судебных решений по уголовным и административным делам, принятых по политическим мотивам.

Документ подписали депутаты Мосгордумы (Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин, Михаил Тимонов) и заксобрания Петербурга (Борис Вишневский и Максим Резник), а также Эмилия Слабунова из заксобрания Карелии и Артур Гайдук и Лев Шлосберг из Псковского собрания депутатов. Заявление открыто для подписания всеми гражданами России.

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии 31 марта, требуя помощи независимого врача. Несколько недель политик жалуется на боли в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь, а врачи, по утверждению ведомства, оценивают его состояние как удовлетворительное.

15 апреля лечащие врачи Навального сообщили о «резко отрицательной» динамике анализов заключенного, потребовав от директора ФСИН срочного допуска к политику. Открытое письмо к Владимиру Путину о состоянии Навального также написали более 70 западных деятелей искусств.