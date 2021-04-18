«Прямо сейчас его убивают в колонии, и ждать больше нельзя». Сторонники Навального объявили митинг, не дожидаясь сбора полумиллиона участников

Сотрудники Иван Жданов и Леонид Волков анонсировали проведение митинга оппозиции в поддержку Алексея Навального, держащего голодовку в исправительной колонии Покрова. Их видеообращение опубликовано на ютьюб-канале Навального.

Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений.

Вы когда-нибудь собственными глазами видели, как убивают человека? Видели. Вы видите это прямо сейчас. И как бы ни хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему — это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают. Страшным способом. На глазах у всех нас.

В марте сотрудники ФБК создали сайт «Свободу Навальному!». С его помощью команда политика планировала собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку Навального. Люди, готовые присоединиться к акции, могут зарегистрироваться там, оставив свой адрес электронной почты. На данный момент на сайте зарегистрировались более 450 тысяч человек.

31 марта Алексей Навальный объявил голодовку в колонии. Он жаловался на боли в спине и ногах, требуя квалифицированной медицинской помощи. 15 апреля лечащие врачи Навального заявили о «резко отрицательной» динамике анализов политика. Открытые письма в адрес президента РФ Владимира Путина с требованием допустить врачей к Навальному опубликовали депутаты региональных российских парламентов и западные деятели искусств.

15 апреля в открытом доступе оказались электронные адреса почти 400 тысяч людей с сайта «Свободу Навальному!» В ФБК извинились за утечку, но отметили, что не будут прекращать подготовку к митингу. На следующий день прокуратура Москвы потребовала признать ФБК и региональные штабы Навального экстремистскими организациями.