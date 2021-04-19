Евгений Фельдман

The Wall Street Journal: Как Кремль относится к тому, что сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального выступили с призывом провести массовые акции протеста 21 апреля, в тот же день, когда президент Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию?

Дмитрий Песков: Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах РФ, в различных городах, с заявкой на проведение каких-то акций. Мне об этом неизвестно, я не располагаю просто такой информацией. В случае если какие-то будут инициироваться акции неразрешенные, они автоматически будут незаконные и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по закону Российской Федерации. Очень важно здесь напомнить, наверное, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории Российской Федерации. Они от неких граждан, которые проживают за границей. Вот, наверное, есть смысл все время об этом помнить.

The Wall Street Journal: Какова реакция Кремля на предупреждение официальных лиц США о том, что в случае смерти Навального «Россия столкнется с последствиями»?

Дмитрий Песков: Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса.

«Дождь»: В пятницу прокуратура попросила признать и штабы Навального экстремистскими организациями. Если это произойдет, то серьезные тюремные сроки будут грозить десяткам тысяч людей, которые поддерживают эту организацию. Не считают ли в Кремле чрезмерной такую меру в отношении людей, которые фактически поддерживают разоблачение коррупции в России?

Дмитрий Песков: Я не стал бы как-то, собственно, такую позицию Генпрокуратуры комментировать. Генпрокуратура выполняет свои функции. Они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе, с разными проявлениями экстремизма, и выполняют свои функции. Есть позиция Генпрокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой. Ну а дальше это, собственно, не наша функция.

«Дождь»: Стоит ли опасаться тем людям, которые когда-то репостили ФБК, у которых есть символика ФБК, что их фактически хотят приравнять к экстремистам?

Дмитрий Песков: Ну это будет зависеть от принятых решений. Сейчас как об этом говорить? В случае, если подобный вердикт будет принят, то, разумеется, закон нужно будет выполнять.

«Дождь»: Как следует из анализов Навального, он находится в критическом состоянии. И к Путину обращались в том числе многие десятки звезд кино, нобелевских лауреатов, правозащитников. Отдельно это комментируют политики других стран. А почему в Кремле не отвечают на эти обращения?

Дмитрий Песков: Послушайте, мы уже говорили, что мы, во-первых, не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключенных. Это абсолютно не наша функция. Я не думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще представляют себе, о чем и о ком идет речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключенного и, соответственно, я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии.

Bloomberg: А почему вы считаете, что представители зарубежных государств не могут высказывать свою озабоченность по поводу состояния здоровья заключенных в российских тюрьмах? Состояние здоровья человека — это собственность государства?

Дмитрий Песков: Это не та озабоченность, которую мы принимаем к сведению.

Bloomberg: А тема здоровья Навального и предупреждения с американской стороны во время звонка Байдена Путину звучали?

Дмитрий Песков: Нет, этой темы вообще не затрагивалось.

«Эхо Москвы»: Вы говорите, что президент не занимается вопросом здоровья заключенных, но ведь ситуация уже явно вышла шире за границы, потому что из-за этого планируются разные акции протеста и так далее. Когда президент получает такие письма, как от российских депутатов и зарубежных деятелей культуры, как он реагирует на это?

Дмитрий Песков: Ему докладывается об этих фактах, и в данном случае я не могу сказать о какой-то реакции. Но, безусловно, это не может стать поводом для каких-то действий президента. Ибо президент в данном случае не может предпринимать какие-то действия в отношении мониторинга здоровья заключенных. Есть ФСИН, есть определенный регламент для этого. Конечно, в тюрьмах все эти процессы строго регламентированы, и там все строго в рамках закона выполняется.

«Эхо Москвы»: Но президент же все-таки гарант прав граждан России, не важно заключенные они или на свободе. И по информации, которая есть у президента, все права, которые есть у Алексея Навального, соблюдаются — в том числе и на допуск врача к нему?

Дмитрий Песков: Мне неизвестно о том, что президент что-то проверял бы на эту тему.

«Эхо Москвы»: Но его интересует вот эта ситуация конкретная или он не вникает?

Дмитрий Песков: Президент занимается подготовкой к посланию к Федеральному собранию. Это чрезвычайно важное для всех нас мероприятие, и для всей нашей страны.

Расшифровал Александр Филимонов