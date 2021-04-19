Московский ученый объявил голодовку солидарности с Навальным. Ее поддержали десятки человек

Более 40 человек поддержали голодовку солидарности с Алексеем Навальным, которую объявил ученый-биолог из Москвы, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов.

Ученый начал акцию в поддержку политика, который голодает в исправительной колонии Покрова, 10 апреля. Он создал группу в фейсбуке, в которой любой желающий может присоединиться к его голодовке солидарности. В настоящее время, судя по счетчикам, акцию поддержали 46 человек.

Главной целью своей акции Формозов назвал допуск гражданских врачей в колонии к Навальному и предоставление ему квалифицированной медицинской помощи. «Как биолог я прекрасно понимаю, что жизнь Алексея находится в опасности и что только массовая гражданская солидарность и поддержка его требований могут изменить ситуацию», — заявил ученый в беседе с « ».

Алексей Навальный объявил голодовку 31 марта. Политик жаловался на боли в спине и ногах и потребовал оказания квалифицированной медицинской помощи. 15 апреля лечащие врачи Навального сообщили о «резко отрицательной» динамике анализов политика, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.

За последние дни появилось множество обращений к руководству России и ФСИН по поводу ситуации с Навальным. В частности, допустить врачей к политику потребовали депутаты региональных российских парламентов, а также западные деятели искусств. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что для России наступят последствия, если Навальный умрет в колонии.