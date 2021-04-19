ФСИН: Навального переводят из ИК-2 в больницу. Она находится на территории другой колонии

Политика Алексея Навального, который держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, переводят из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщает областное управление ФСИН.

Больница находится на территории ИК-3 в городе Владимире.

В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного «удовлетворительным».

В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.

Алексей Навальный, жаловавшийся на боли в спине и ногах, объявил голодовку 31 марта. Политик требует допуска независимых врачей и оказания квалифицированной медицинской помощи. 15 апреля его лечащие врачи сообщили о «резко отрицательной» динамике анализов Навального, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.

В поддержку голодающего политика выступили многие общественные и политические деятели в России и на Западе. Советник президента США Джейк Салливан заявил, что для России наступят последствия, если Навальный умрет в колонии. Соратники Навального объявили о проведении 21 апреля общероссийского митинга в его поддержку.