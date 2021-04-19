Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

Генеральная прокуратура РФ выступила с официальным предупреждением в преддверии акций протеста, анонсированных сторонниками Алексея Навального.

В связи с распространением в сети «Интернет» призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых 16.04.2021 прокуратурой г. Москвы подан иск в суд о признании их экстремистскими (« », , «Штабы Навального»), Генеральная прокуратура Российской Федерации считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона.

В ведомстве напомнили, что призывы к несогласованным акциям являются административными правонарушениями, а призывы к массовым беспорядкам и участие в них будут квалифицироваться правоохранительными органами как .

Также прокуратура отдельно напомнила IT-компаниям, что неудаление соответствующих призывов в сети влечет за собой .

Ранее с предостережением по поводу несанкционированных митингов выступило МВД.

Поправка. Первоначально в этой новости говорилось, что Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности за участие в несогласованных акциях и за призывы к участию в них. В действительности речь идет об административной ответственности. Уголовное наказание предусмотрено за призывы к массовым беспорядкам. «Медуза» приносит извинения за допущенную ошибку.

18 апреля команда Навального объявила о митинге в поддержку политика, который с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области. Оппозиционер, перенесший отравление боевым ядом из группы «Новичок», несколько недель жалуется на боли в спине и ногах и требует допустить к нему независимого врача.

Лечащие врачи Навального сообщили 15 апреля о «резко отрицательной» динамике его анализов, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы. В понедельник стало известно, что политика перевели из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных, расположенный на территории ИК-3 во Владимире.