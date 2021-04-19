МВД призвало россиян не участвовать в несогласованных акциях протеста

Министерство внутренних дел РФ призвало граждан регионов России воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста после того, как сторонники Алексея Навального анонсировали общероссийский митинг в его поддержку.

В МВД попросили россиян не посещать площади и улицы, заявленные как места проведения акций протеста. В ведомстве заявили, что в местах массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом, а также «не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка».

Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Алексей Навальный отбывает тюремный срок в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области. С 31 марта он держит голодовку, требуя допустить к нему независимого врача. Несколько недель политик, перенесший отравление боевым ядом из группы «Новичок», жалуется на боли в спине и ногах. Врачи ФСИН утверждают, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии, Лечащие врачи политика сообщили 15 апреля о «резко отрицательной» динамике анализов Навального, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.

19 апреля, на следующий день после объявления новой акции в поддержку Навального, ФСИН России сообщила, что политика перевели из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных, расположенный на территории ИК-3 во Владимире.

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