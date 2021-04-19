Мосгорсуд зарегистрировал иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями

В Московском городском суде зарегистрирован иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями « », и общественного движения «Штабы Навального». Об этом сообщили «Медузе» в пресс-службе Мосгорсуда.

Обновлено. Процесс по иску прокуратуры о признании ФБК и других связанных с Навальным организаций экстремистскими начнется 26 апреля, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.

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ФБК был включен в список «иностранных агентов» в октябре 2019 года. В июле 2020 года ФБК сменил юридическое лицо на «Фонд защиты прав граждан», но сохранился как бренд.

Прокуратура Москвы 16 апреля объявила о намерении признать организации, связанные с Алексеем Навальным, экстремистскими. 18 апреля соратники политика объявили о планах провести акцию в поддержку Навального по всей России.

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