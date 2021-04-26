Штабы Навального приостановили свою работу

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Штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме. Сообщения об этом среди прочего появились в телеграм-каналах штабов в Москве, Петербурге, Екатеринбурге.

«К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников», — сказано в заявлении, которое опубликовали штабы Навального. Из-за решения прокуратуры организации заморозят и максимально обезличат свои страницы в соцсетях.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко написал в фейсбуке, что «глупо ввязываться в бой, который не выиграть».

Глава сети региональных штабов Леонид Волков подтвердил «Открытым медиа», что «деятельность приостановлена».

16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. Иск рассмотрят в закрытом режиме из-за того, что материалам дела присвоили гриф «секретно». 26 апреля Мосгорсуд начал рассмотрение иска.