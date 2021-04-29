Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов Навального

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Соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика.

Как говорится в телеграм-канале Волкова, бывшие штабы станут самостоятельными политическими организациями, «которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами».

Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального.

Что теперь будет со штабами Навального? Леонид Волков

В середине апреля прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организациями штабы Навального и два фонда политика — и . В рамках судебного разбирательства организациям назначили запрет совершения определенных действий, а штабы Навального стали останавливать свою работу.

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