Штабы Навального закрыты. На самого политика завели дело о создании движения, причиняющего вред здоровью граждан По этой статье обвиняли «бога Кузю» и лидера «Церкви последнего завета»

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Открытие штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. 4 февраля 2017 года Евгений Фельдман

На политика Алексея Навального завели новое уголовное дело. Его возбудили еще в феврале, но известно о нем стало лишь сейчас. В деле фигурирует не только Навальный, но и его соратники Иван Жданов и Леонид Волков, которые находятся за границей. Дело расследуется по (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью).

С 2009 года по 239-й статье осудили всего 14 человек, пишет Znak.com со ссылкой на данные судебного департамента Верховного суда. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант заявил изданию, что «это ничтожно мало». «Можно говорить, что это почти неприменимая норма. Иными словами, „спящая“», — считает он. Среди тех, кого ранее обвинили или осудили по 239-й статье, были глава российской ячейки секты Михаил Устьянцев, руководительница тренинг-центра «Зеора» Ольга Маркелова, лидер религиозной общины Сергей Тороп и Андрей Попов.

29 апреля суд рассмотрел апелляцию на приговор Навальному по . И отклонил ее. В феврале Навальному назначили штраф в 850 тысяч рублей по этому делу. Адвокаты политика просили отменить приговор. Сам он тоже участвовал в заседании — по видеосвязи из колонии. Навальный указал на множество процессуальных нарушений в деле, потребовал, чтобы его признали невиновным и немедленно освободили. В своем последнем слове Навальный заявил, что страной управляет «голый король».

29 апреля также стало известно, что сеть региональных штабов Навального, работавшая с 2017 года, перестанет существовать. После прокуратуры Москвы признать структуры Навального экстремистскими организациями штабы не смогут функционировать, поскольку это повлечет уголовные сроки за экстремизм для всех, кто в них работает и кто им помогает, заявил глава штабов Леонид Волков. Он добавил, что ребрендинг штабов также не поможет.

Большинство штабов продолжат работу как самостоятельные региональные общественно-политические движения. «Наши штабы умеют вести фандрайзинг, умеют работать со сторонниками, умеют сами ставить задачи — находить проблемные темы региональной повестки, вести расследования, поддерживать местных активистов», — заявил Волков. Он добавил, что проект «Умное голосование» продолжит работу, о его формате на осенних выборах в Госдуму команда Навального расскажет позже.

Штабы Навального остановили деятельность несколько дней назад. Это произошло после того, как прокурор Москвы запретил штабам устраивать митинги, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах и пользоваться банковскими счетами. Запрет вступил в силу до решения суда по иску о признании структур Навального экстремистскими организациями. Штабы сообщили о заморозке своих страниц в соцсетях и прекращении приема пожертвований.

Ликвидация штабов Навального Суд начал рассматривать иск о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями Решение еще не вынесено, но им уже фактически запретили работу

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