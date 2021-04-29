Суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о «клевете на ветерана»

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Бабушкинский районный суд Москвы отклонил апелляцию на приговор политику Алексею Навальному по делу о «клевете на ветерана», сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Адвокаты Навального просили отменить ранее вынесенный приговор, прокурор, в свою очередь, просила суд отклонить апелляционную жалобу. Сам Навальный, участвовавший в заседании по видеосвязи из колонии, указал на множество процессуальных нарушений в деле, потребовал, чтобы его признали невиновным и немедленно освободили.

В феврале мировой судья приговорила Алексея Навального к штрафу 850 тысяч рублей по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело возбудили после того, как Навальный назвал «продажными холуями» и «предателями» героев агитационного ролика телеканала RT о поправках к Конституции, в котором снялся Артеменко. СК посчитал, что комментарий Навального порочит честь и достоинство ветерана.

2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок, назначенный по делу «Ив Роше», на реальный. По решению суда Алексей Навальный должен провести в колонии два с половиной года. Оппозиционера этапировали в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области.

На судебном заседании 29 апреля журналисты впервые увидели Алексея Навального после выхода из голодовки, которую он держал с 31 марта по 23 апреля, требуя допустить к нему независимых врачей. Политик несколько недель жаловался на боли в ногах и спине и говорил, что в колонии ему не оказывают необходимую медицинскую помощь