«Ваш голый проворовавшийся король хочет править до конца» Последнее слово Навального в суде по делу о «клевете на ветерана». Полный текст

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Пресс-служба Бабушкинского суда

Политик Алексей Навальный по видеосвязи выступил в Бабушкинском суде Москвы с последним словом на заседании, где рассматривали апелляционную жалобу на приговор по делу о . Суд оставил без изменений приговор Навальному. Вот текст выступления политика.

Я хочу сказать, дорогой мой суд, что король ваш голый и уже не один маленький мальчик кричит об этом, потому что это совершенно очевидно. 20 лет бездарного совершенно правления привели к такому результату — у него висит на ушах эта корона, сползающая на уши. Есть тонна вранья по телевизору, есть огромное личное богатство.

Мы потратили триллионы долларов от нефти и газа, а наша страна продолжает отставать и деградировать с каждым годом, и неудивительно, что все известные экономисты российского происхождения объединяются и пишут письмо о том, что последние годы нужно называть потерянными десятилетиями. Так оно и есть на самом деле.

Для осознания этого никакие экономисты даже не нужны. Я сижу сейчас в колонии, в областном центре городе Владимире, в 200 километрах от Москвы. Здесь нет ни одной нормальной ровной дороги, здесь зарплата 30 тысяч рублей. Это XXI век в нефтегазовой стране, которая претендует на мировое лидерство. Ваш голый проворовавшийся король хочет и дальше править до конца, ему наплевать совершенно на страну, он вцепился в нее и хочет держать эту власть бесконечно. Если он останется у власти и дальше, то наступит еще одно десятилетие и на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие.

Поскольку это всем понятно и все больше людей видят, что король голый, этот голый король должен осознавать, что сделать ничего он не может. Он не может сделать ничего, чтобы страна жила лучше. Он судорожно ищет кусочки святости, чтобы украсть их, присвоить их себе для своих личных целей. Так много лет происходит с победой нашего народа в Великой Отечественной войне. Он ее пытается присвоить себе, объявить, что это он победил в этой войне и торгует этой победой направо и налево. Этот процесс ровно об этом — как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать себе из него стринги.

Это то, что вы видели в этом процессе, но по сути вся ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей, потому что я считаю предателями всех вас, потому что вы во главе с вашим голым королем реализуете тот план, про который вы читали в учебниках истории о том, что Россия должна быть захвачена, а русские должны быть обращены в рабов, у которых должны быть забраны все их богатства, которые будут лишены образования, которые будут лишены здравоохранения, которые будут лишены любых перспектив.

Ровно это вы и сделали, вы реализовали этот план. У нас каждый год 200 тысяч человек уезжают за границу. У нас население сейчас сокращается миллионами, люди не видят никаких перспектив. Материалы этого дела отлично показывают суть этой власти, когда прокурор Москвы… Я лично делал расследования о его виллах в Испании и гостинице в Черногории. Я снимал номер в его гостинице в Черногории. И этот прокурор — госслужащий. Здесь ворующий миллионами и инвестирующий за границу, он пытается и «иностранными агентами» меня и таких как я, патриотов страны, которые пытаются защитить страну от вас, предателей.

Я хочу сказать, что как бы вы ни прикрывались, как бы вы ни пытались украсть эту святость и стащить знамя Победы из музея и использовать для себя, у вас ничего не получится, ваша оккупационная власть…

Навального прерывает судья, просит говорить по материалам уголовного дела: «Не забывайте, это не политическая трибуна, это последнее слово».

Вы знаете, что все, что я говорю — правда. И я к вам очень-очень добр с учетом того, что я считаю вас всех предателями и оккупационной властью. Россию много раз пыталась захватить оккупационная власть и оккупационная администрация. Ваша власть довольно успешная, потому что в течение 20 лет вам удавалось грабить наш народ, живущий в этой стране, лишать его будущего и вывозить принадлежащие ему богатства. Но это рано или поздно закончится. У меня все, спасибо.

Записала Анастасия Якорева