Против Навального, Жданова и Волкова возбудили уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан

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Политик Алексей Навальный, его соратники Иван Жданов и Леонид Волков являются подозреваемыми по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом говорится в материалах . Материалы опубликованы на сайте Навального.

Дело было возбуждено 4 февраля главным следственным управлением СК России по части 1 статьи 239 УК РФ (Создание и руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Как отмечает «Медиазона», части 1 статьи 239 УК РФ входит в перечень уголовных статей, осужденные по которым не могут баллотироваться на любые выборные должности в течение пяти лет после снятия или погашения судимости. Соответствующие изменения в законодательство были внесены весной 2020 года.

Ранее о возбуждении уголовного дела против Навального, Волкова и Жданова по части 1 статьи 239 УК не сообщалось.

В феврале Навальному заменили условный срок на реальный по и оштрафовали на 850 тысяч рублей по . Против Волкова в январе возбудили дело о вовлечении подростков в протесты.

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