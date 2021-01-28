Против Леонида Волкова возбудили дело о вовлечении подростков в акции протеста

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий с помощью интернета (пункты «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ).

По версии СК, Волков, достоверно зная, что протестные акции 23 января не согласованы, за несколько дней до их проведения разместил на ютьюбе публикации «с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

Днем 27 января полиция устроила серию обысков в офисе , студии «Навальный Live», а также в квартирах у Алексея Навального, его соратников и журналистов. Юрист ФБК Любовь Соболь, брат Навального Олег, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и участница Pussy Riot Мария Алехина были задержаны в качестве подозреваемых по .

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