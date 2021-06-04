Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях или жертвовал им

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Президент РФ Владимир Путин подписал так называемый закон против , запрещающий участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации.

В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители (включая глав структурных и региональных подразделений и их замов), работавшие в организации в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет.

Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут быть избраны лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Законопроект был внесен в Госдуму вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать ФБК Алексея Навального экстремистской организацией. СМИ стали называть инициативу «законом против ФБК».

Первоначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие запрет на выборы всех уровней.

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