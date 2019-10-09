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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

Источник: Министерство юстиции РФ
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Минюст объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Обоснований такого решения ведомство пока не представило.

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью.

Министерство юстиции РФ

В 2012 году в России приняли поправки в закон о некоммерческих организациях, которые ввели статус «иностранного агента». Таким агентом Минюст признает организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью.

Сейчас в реестре иностранных агентов перечислена 71 организация (ФБК в списке пока нет).

Во время массовых протестов в Москве летом 2019 года СК объявил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, они вносили на счета фонда средства, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Дело против сотрудников