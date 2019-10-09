Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

Минюст объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Обоснований такого решения ведомство пока не представило.

В 2012 году в России приняли поправки в закон о некоммерческих организациях, которые ввели статус «иностранного агента». Таким агентом Минюст признает организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью.

Сейчас в реестре иностранных агентов перечислена 71 организация (ФБК в списке пока нет).

Во время массовых протестов в Москве летом 2019 года СК объявил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, они вносили на счета фонда средства, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».