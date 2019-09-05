В офисе ФБК, студии «Навальный Live» и штабе Навального устроили обыски и задержания. Возможно, они связаны с «московским делом»

Вечером 5 сентября в студии ютьюб-канала «Навальный Live» устроили обыск. Дверь в студию была взломана, камеры наблюдения заклеены. Пришедшие представились сотрудниками ОМОНа и начали обыск. В этот момент в студии находились восемь человек. У них изъяли личную и рабочую технику, переписали паспортные данные и отпустили. Приехавший в студию «Навальный Live» адвокат Владимир Воронин заявил, что омоновцы отказались пустить его внутрь.

Сотрудники силовых структур пришли и в офис ФБК. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, они какое-то время просто блокировали дверь фонда, не заходя внутрь, а потом начали обыск. Силовики не выпускали из офиса сотрудников ФБК, заявил юрист фонда Александр Головач. Одновременно с их приходом в офис ФБК кто-то попытался взломать сайт «Умного голосования», заявил директор фонда Иван Жданов. Обыск в офисе ФБК закончился около полуночи.

В московском штабе Навального проходила лекция для наблюдателей. Ее посетителей задержали, но отпустили без протоколов. По словам волонтера штаба Александры Калистратовой, туда пришли сотрудники СОБР и Следственного комитета. Они закрыли камеры видеонаблюдения флагом России и начали обыск. У находившихся в штабе людей изъяли технику и паспорта. Один из посетителей лекции Дмитрий Гончаров отказался отдать телефон, после чего на него надели наручники. Вместе с ним были задержаны еще два человека. Их отвезли в ОВД, но вскоре отпустили без составления протоколов. Позже из штаба в полицию привезли еще девять человек; их также освободили без протоколов.

Причиной задержаний полицейские назвали «проверку на совершение преступлений». Обыски связаны с , заявил «МБХ медиа» Александр Головач. Об этом «Медиазоне» также сказали Александра Калистратова и SMM-редактор штаба Навального Александр Шепелев. Сам Навальный объяснил обыски с предстоящими 8 сентября выборами в Мосгордуму и желанием сорвать . По информации Baza, следственные действия связаны с об отмывании денег в ФБК.

Ольга Корелина