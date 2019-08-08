В ФБК провели обыски и арестовали счета по делу об отмывании денег. Сумма «легализованных средств» снизилась с миллиарда до 75 миллионов рублей

В рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела об «отмывании денежных средств» 8 августа заблокировали счета Фонда борьбы с коррупцией. Как сообщила 8 августа пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, заблокированы счет фонда, операционный счет региональных штабов Алексея Навального, а также счета ряда сотрудников — тех, о которых издание «Проект» писало в статье о готовящемся уголовном деле. В этой публикации упоминались глава штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер Анна Чехович, глава социологической службы Анна Бирюкова, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, юристы Александр Помазуев и Евгений Замятин.

На счету ФБК арестованы 28 миллионов рублей. Всего, как следует из слов Ярмыш и сотрудника фонда Леонида Волкова, Пресненский суд Москвы велел наложить обеспечительный арест на 75 миллионов рублей, отмывание которых ФБК пытаются вменить. По словам Волкова, счета были заблокированы «абсолютно рандомно»; Ярмыш отметила, что «счет [региональных] штабов вообще не фигурирует в этом деле» и заблокирован просто так.

В СК объявили, что арест в рамках дела наложен на « более чем 100 счетов , принадлежащих ряду физических и юридических лиц». Кира Ярмыш пояснила «Медузе», что в ФБК не до конца понимают, что за это за 100 счетов. «Вероятно, если объединить все карты каждого сотрудника, у которых арестованы счета, так как каждая карта — отдельный номер счета, то 100 счетов и наберется. При этом не удивлюсь, если такая цифра выбрана просто случайно — как, например, был выбрал „миллиард“, который сотрудники ФБК якобы отмыли», — сказала она.

У сотрудников ФБК провели обыски, их вызывают на допрос в СК

С обысками утром и днем 8 августа пришли к юристам ФБК Вячеславу Гимади, Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Владлену Лосю, а также к сотруднику видеопродакшна Виталию Колесникову и региональному менеджеру Анастасии Кадетовой. Помазуеву, по словам его адвоката, при обыске нанесли травмы, ударив лицом о пол. У Гимади, помимо техники, забрали доверенность от арестованного директора ФБК Ивана Жданова на представление его интересов в Верховном суде по жалобе о недопуске на выборы в Мосгордуму. Сотрудников ФБК вызвали на допрос в СК; «Апология протеста» уточнила про Помазуева, что его допрашивают в статусе свидетеля.

Обыски также устроили в офисе ФБК, в фирме, которая оказывает фонду бухгалтерские услуги, и у бухгалтера, которая работала с ФБК в 2013-2014 годах. По словам юриста Александра Головача, которого тоже вызывают на допрос, в коридоре здания, где расположен фонд, спецназовцы жестко задержали сотрудника соседнего офиса.

Позже стало известно, что полиция устроила обыск в штабе Алексея Навального в Ижевске и дома у активиста этого штаба Ильдара Закирова. Официальных данных о причинах обысков нет.

СК говорил, что ФБК подозревают в отмывании миллиарда рублей. В постановлении об обыске упоминаются 75 миллионов

В постановлении об обыске утверждается, что неустановленные люди, в том числе сотрудники ФБК, в 2016-2018 годах получили от третьих лиц наличные на сумму 75 585 300 рублей и 21 копейку, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем», и положили их на счета через банкоматы. Похожая формулировка упоминается и в пресс-релизах СК — с указанием «крупной суммы» вместо конкретных 75 миллионов. Миллиард рублей, фигурировавший в первом сообщении СК о деле, в последнем сообщении не упоминается.

По словам Леонида Волкова, 75 миллионов рублей — это деньги от продажи биткоинов, которые ФБК получал в качестве пожертвований. «Один из самых распространенных способов обмена биткоинов на рубли заключается в том, что ты на криптовалютной бирже отправляешь биткоины покупателю, а тот тебе вносит наличные на счет через , и вам не надо лично встречаться <…> Это простая, известная и совершенно законная операция (просто СК не шарит в теме)», — написал он, отметив, что если бы в СК и разбирались в теме, то «прикопались бы к чему-нибудь другому».

В ФБК называют дело сфабрикованным и призывают не прекращать поддержку фонда

«Это дело сфабриковано от начала до конца и его единственная цель — запугивание и прекращение деятельности ФБК. Следственный комитет открывает новые дела каждую неделю в преддверии митингов, приходит с обысками тоже перед ними — все это делается для того, чтобы напугать людей и помешать им выйти на улицу. И, разумеется, ФБК, совершенно независимая организация благодаря нескольким тысячам жертвователей, особенно злит и беспокоит Кремль <…> Это исключительно давление на нас и попытка усилить гнетущую атмосферу вокруг нашей работы и нынешних московских протестов», — заявила «Медузе» Кира Ярмыш.

Леонид Волков заявил, что силовики «пришли за оргструктурой» фонда. По его мнению, «ранее политической санкции от высшего руководства на „разгром ФБК“ не было, а под шумок дела о „ “ (которых не было), видимо, удалось такую санкцию получить». Волков отметил, что «новые поступления [на счет ФБК] нормально проходят» и «донатить на ФБК сейчас можно».

Бывший директор ФБК Роман Рубанов в разговоре с «Медузой» отметил, что «все счета, да вообще все, что проходит через ФБК и штабы, находится под плотным надзором Росфинмониторинга». «Они проверяют мои счета, счета [Леонида] Волкова, ФБК с завидной частотой», — сказал он. По мнению Рубанова, дело завели ради возможности проводить следственные действия — «делать обыски, блокировать счета, вызывать на допросы, давать подписки о невыезде», а также чтобы «показать начальству, что что-то делают».

На сайте Алексея Навального, который с 24 июля находится под арестом, появилось его заявление, в котором он назвал происходящее «самой агрессивной попыткой заткнуть [ФБК] рот из того, что было, но в целом ничего нового». По мнению основателя ФБК, эта «агрессия» связана с желанием властей сорвать проект « », в рамках которого на грядущих выборах в сентябре сторонникам оппозиции предлагается голосовать за сильных кандидатов, которые имеют шанс обойти провластных выдвиженцев.

«Сейчас нам важно, чтобы и вы нас не бросили, а продолжали поддерживать. И морально (просто напишите в любой соцсети, если когда-нибудь перечисляли нам деньги), и материально», — заявил Навальный.

Виктор Давыдов, Надежда Беляева