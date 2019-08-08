Адвокат: юриста ФБК Александра Помазуева ударили лицом об пол во время обыска

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Александра Помазуева во время обыска ударили лицом об пол, рассказала «Медиазоне» адвокат Татьяна Молоканова.

«Применили физическую силу — приемы борьбы при задержании. [Повреждения получил] в результате того, что при задержании ударили лицом об пол. Травмы: рассечение брови, ушиб лба, ушиб носа с кровотечением», — цитирует ее издание.

После обыска Помазуева, как и других сотрудников ФБК Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, вызвали в СК на допрос, сообщала «Апология протеста».

Обыски у сотрудников ФБК 8 августа проходят, по данным «Апологии протеста», в рамках дела о легализации денежных средств (статья 174 УК РФ). За несколько дней до этого СК объявил о возбуждении уголовного дела об отмывании в ФБК «заведомо преступных денег» на сумму около миллиарда рублей.