Сотни задержанных, допросы организаторов и уголовное дело против ФБК Чем закончилась акция за свободу выборов в Москве 3 августа
На несогласованной акции за свободные выборы в Москве задержали более 800 человек. Организаторы предложили участникам формат «массовой прогулки» по Бульварному кольцу; уже с утра на площадях на кольце дежурили значительные силы полиции и Росгвардии, которые останавливали прохожих, проверяя документы и содержимое сумок.
Оценки численности акции 3 августа разнятся: официально число собравшихся оценили в 1500 человек, однако очевидцы и независимые наблюдатели говорят, что людей было значительно больше — как минимум, несколько тысяч человек (даже в протоколах задержанных говорится о 5 тысячах). Полиция сообщила о примерно 600 задержанных, однако, по данным «ОВД-Инфо», общее число задержанных составило 828 человек. Особенно жесткими массовые задержания были на Пушкинской и Трубной площадях.
Среди задержанных — десятки несовершеннолетних; многие участники несогласованной акции получили травмы. Полиция и Росгвардия задерживали людей в центре города массово и без разбора. По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных на акции — 81 несовершеннолетний и 14 журналистов, задерживали также муниципальных депутатов и зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Издание сообщило также о как минимум 18 пострадавших, которые были госпитализированы с травмами, полученными при задержании; как минимум один из доставленных в больницу — подросток.
Вечером 3 августа задержанных, включая несовершеннолетних и пострадавших при задержании, распределили по 51 отделу полиции. Сообщалось, что у многих отбирали мобильные телефоны (по данным «Апологии протеста», — по указанию СК; «Правозащита Открытки» пишет, что это требование связали с расследованием дела о массовых беспорядках). К задержанным не пускали врачей и адвокатов, не давали передать еду и воду. Муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар, в частности, писал, что в ОВД «Арбат» полицейские без опознавательных знаков блокировали вход в отдел, детского омбудсмена Евгения Бунимовича в течение нескольких часов не пускали к несовершеннолетним задержанным. Не менее 19 человек провели в полиции ночь.
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей. Соболь, которая единственная из организаторов протестных акций оставалась на свободе (остальные находятся под арестом после несогласованной акции 27 июля), задержали днем 3 августа. Через несколько часов ее доставили в Щербинский районный суд, где ей был выписан штраф за повторное нарушение правил проведения митинга. По данным «Медиазоны», протокол был составлен за акцию 15 июля на Трубной площади — причем он повторял протоколы, ранее составленные в отношении координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и либертарианца Михаила Светова. По версии полиции, в разные дни все трое скандировали одинаковые лозунги перед одинаковым числом собравшихся.
Вечером Любовь Соболь вызвали в Следственный комитет и допросили по делу о массовых беспорядках в связи с протестными акциями в Москве (она проходит по нему как свидетель).
Против Фонда борьбы с коррупцией возбуждено уголовное дело об отмывании денег. По версии Следственного комитета, в период с начала 2016 по конец 2018 года — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные, зная об их незаконном происхождении. Эти деньги они через банкоматы положили на счета в нескольких банках, а потом перевели фонду. В СК считают, что таким образом организация Алексея Навального отмыла «порядка миллиарда рублей». Руководители ФБК предположили, что речь идет о пожертвованиях, на которые существует фонд.