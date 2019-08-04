Сотни задержанных, допросы организаторов и уголовное дело против ФБК Чем закончилась акция за свободу выборов в Москве 3 августа

Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA

На несогласованной акции за свободные выборы в Москве задержали более 800 человек. Организаторы предложили участникам формат «массовой прогулки» по Бульварному кольцу; уже с утра на площадях на кольце дежурили значительные силы полиции и Росгвардии, которые останавливали прохожих, проверяя документы и содержимое сумок.

Оценки численности акции 3 августа разнятся: официально число собравшихся оценили в 1500 человек, однако очевидцы и независимые наблюдатели говорят, что людей было значительно больше — как минимум, несколько тысяч человек (даже в протоколах задержанных говорится о 5 тысячах). Полиция сообщила о примерно 600 задержанных, однако, по данным «ОВД-Инфо», общее число задержанных составило 828 человек. Особенно жесткими массовые задержания были на Пушкинской и Трубной площадях.

Среди задержанных — десятки несовершеннолетних; многие участники несогласованной акции получили травмы. Полиция и Росгвардия задерживали людей в центре города массово и без разбора. По данным «ОВД-Инфо», среди задержанных на акции — 81 несовершеннолетний и 14 журналистов, задерживали также муниципальных депутатов и зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Издание сообщило также о как минимум 18 пострадавших, которые были госпитализированы с травмами, полученными при задержании; как минимум один из доставленных в больницу — подросток.

Вечером 3 августа задержанных, включая несовершеннолетних и пострадавших при задержании, распределили по 51 отделу полиции. Сообщалось, что у многих отбирали мобильные телефоны (по данным «Апологии протеста», — по указанию СК; «Правозащита Открытки» пишет, что это требование связали с расследованием дела о массовых беспорядках). К задержанным не пускали врачей и адвокатов, не давали передать еду и воду. Муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар, в частности, писал, что в ОВД «Арбат» полицейские без опознавательных знаков блокировали вход в отдел, детского омбудсмена Евгения Бунимовича в течение нескольких часов не пускали к несовершеннолетним задержанным. Не менее 19 человек провели в полиции ночь.

Акция 3 августа в Москве. Сотни задержанных Meduza

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей. Соболь, которая единственная из организаторов протестных акций оставалась на свободе (остальные находятся под арестом после несогласованной акции 27 июля), задержали днем 3 августа. Через несколько часов ее доставили в Щербинский районный суд, где ей был выписан штраф за повторное нарушение правил проведения митинга. По данным «Медиазоны», протокол был составлен за акцию 15 июля на Трубной площади — причем он повторял протоколы, ранее составленные в отношении координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и либертарианца Михаила Светова. По версии полиции, в разные дни все трое скандировали одинаковые лозунги перед одинаковым числом собравшихся.

Вечером Любовь Соболь вызвали в Следственный комитет и допросили по делу о массовых беспорядках в связи с протестными акциями в Москве (она проходит по нему как свидетель).

Против Фонда борьбы с коррупцией возбуждено уголовное дело об отмывании денег. По версии Следственного комитета, в период с начала 2016 по конец 2018 года — сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение к его деятельности» получили от кого-то наличные, зная об их незаконном происхождении. Эти деньги они через банкоматы положили на счета в нескольких банках, а потом перевели фонду. В СК считают, что таким образом организация Алексея Навального отмыла «порядка миллиарда рублей». Руководители ФБК предположили, что речь идет о пожертвованиях, на которые существует фонд.

Константин Бенюмов