Любовь Соболь повезли на допрос по делу о массовых беспорядках

Юриста ФБК, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь повезли на допрос в Следственный комитет по делу о массовых беспорядках, которое было возбуждено после акции 27 июля в Москве. Соболь допросят в качестве свидетеля в следственном отделе СК по Троицкому и Новомосковскому административным округам.

Соболь повезли на допрос сразу после того, как Щербинский суд Москвы оштрафовал ее на 300 тысяч рублей по административной статье о повторном нарушении правил проведения митингов. Поводом стал протокол о митинге на Трубной площади, который состоялся 15 июля.