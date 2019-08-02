Перейти к материалам
новости

За «массовые беспорядки» в Москве арестованы четыре человека. Вот что они делали (по версии СК)

Источник: Meduza
Суд 2 августа отправил под арест четырех фигурантов дела о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли во время протестной акции 27 июля. Никто из обвиняемых не признает вины. Помимо этих четверых людей, в деле есть еще два фигуранта: Евгений Коваленко был <a href="https://meduza.io/news/2019/07/29/sk-zavel-ugolovnoe-delo-o-primenenii-nasiliya-k-politsii-na-mitinge-27-iyulya-v-moskve" target="_blank">помещен</a> под стражу 29 июля, меру пресечения Егору Жукову изберут позднее.
Суд 2 августа отправил под арест четырех фигурантов дела о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли во время протестной акции 27 июля. Никто из обвиняемых не признает вины. Помимо этих четверых людей, в деле есть еще два фигуранта: Евгений Коваленко был помещен под стражу 29 июля, меру пресечения Егору Жукову изберут позднее.

Фото в анонсе: Евгений Одиноков / Sputnik / Scanpix / LETA