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За «массовые беспорядки» в Москве арестованы четыре человека. Вот что они делали (по версии СК)
11:30, 2 августа 2019
Источник: Meduza
Суд 2 августа отправил под арест четырех фигурантов дела о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли во время протестной акции 27 июля. Никто из обвиняемых не признает вины. Помимо этих четверых людей, в деле есть еще два фигуранта: Евгений Коваленко был
помещен
под стражу 29 июля, меру пресечения Егору Жукову изберут позднее.
Фото в анонсе: Евгений Одиноков / Sputnik / Scanpix / LETA
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