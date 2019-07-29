СК завел уголовное дело о применении насилия к полиции на митинге 27 июля в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти на митинге 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее сообщало издание Baza, подозреваемый по делу — 48-летний участник митинга Евгений Коваленко. По версии следствия, на акции оппозиции он кинул металлический мусорный бак в полицейского, причинив ему телесные повреждения. По части 1 статьи 318 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пострадавшим по делу проходит боец Росгвардии Салиев.

Сейчас, по данным ТАСС, Коваленко находится в ОВД по Мещанскому району. Официального подтверждения этой информации нет.

Коваленко был задержан на акции 27 июля и провел выходные в ОВД. На него составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП о нарушении правил организации и проведения митинга.

Акция «За честные выборы» у здания столичной мэрии была объявлена в знак протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг не был согласован властями и его жестко разогнала полиция.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего на акции 27 июля были задержаны 1373 человека. МВД говорило о 1074 задержанных, причем большая часть из них, по утверждению ведомства, не являлись жителями столицы.

По уточненным данным, 265 задержанных были оставлены в московских ОВД на все выходные. 29 июля суды рассматривают их административные дела.