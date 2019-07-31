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Как следствие описывает «массовые беспорядки» в Москве
12:42, 31 июля 2019
Источник: Meduza
Неназванный информированный источник «Интерфакса»
заявил
, что фигурантами уголовного
дела о массовых беспорядках
в Москве могут стать пятеро мужчин. По версии следователей, днем 27 июля они присутствовали на несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы и скандировали лозунги. Дело было возбуждено после жесткого
разгона митинга
с требованием допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Также СК расследует дела о
нарушении работы избиркомов
и применении насилия к полицейским.
Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA
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