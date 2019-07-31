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Как следствие описывает «массовые беспорядки» в Москве

Источник: Meduza
Неназванный информированный источник «Интерфакса» <a href="https://www.interfax.ru/russia/671072" target="_blank">заявил</a>, что фигурантами уголовного <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/30/tsena-protesta-teper-tyurma" target="_blank">дела о массовых беспорядках</a> в Москве могут стать пятеро мужчин. По версии следователей, днем 27 июля они присутствовали на несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы и скандировали лозунги. Дело было возбуждено после жесткого <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/28/rekordnoe-chislo-zaderzhannyh-na-mitinge-27-iyulya-desyatki-lyudey-ostayutsya-v-ovd-kandidatam-grozyat-shtrafy-i-aresty" target="_blank">разгона митинга</a> с требованием допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Также СК расследует дела о <a href="https://meduza.io/feature/2019/07/25/pochemu-primenenie-na-moskovskih-vyborah-141-y-stati-uk-o-davlenii-na-izbirkomy-eto-ochen-opasnyy-pretsedent" target="_blank">нарушении работы избиркомов</a> и применении насилия к полицейским.
Неназванный информированный источник «Интерфакса» заявил, что фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в Москве могут стать пятеро мужчин. По версии следователей, днем 27 июля они присутствовали на несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы и скандировали лозунги. Дело было возбуждено после жесткого разгона митинга с требованием допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Также СК расследует дела о нарушении работы избиркомов и применении насилия к полицейским.

Фото в анонсе: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA