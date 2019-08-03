Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию 15 июля в Москве

Судья Щербинского районного суда Москвы Дарья Сальникова оштрафовала юриста ФБК Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.

Как рассказал «Медиазоне» адвокат «Апологии протеста» Иван Сустин, на Соболь составили протокол за на Трубной площади. Причем протокол Соболь повторяет протоколы в отношении координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова и либертарианца Михаила Светова. По версии полиции, в разные дни все трое скандировали одинаковые лозунги перед одинаковым числом собравшихся.

Полиция в очередной раз задержала Любовь Соболь утром 3 августа — перед началом несогласованной акции протеста на Бульварном кольце. После этого ее в течение трех часов возили в автозаке, а затем доставили в отдел полиции «Московский» в ТиНАО.

300 тысяч рублей — максимальный штраф для граждан по статье о повторном нарушении порядка проведения митингов.