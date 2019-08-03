Полиция задержала Любовь Соболь перед акцией в Москве

Обновление. Через три часа Соболь доставили в отдел полиции «Московский» в ТиНАО.

В Москве полиция задержала Любовь Соболь на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре. Трансляцию из штаба ведет канал «Навальный Live».

Соболь вышла из штаба и села в такси. К ней сразу подошли полицейские, показали удостоверения. Затем они силой вытащили ее из машины.

На 3 августа в Москве запланирована несогласованная акция с требованием допустить до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.