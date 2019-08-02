Сколько человек готовы пойти на митинг в Москве. График

На 3 августа в Москве запланирована не согласованная с городским руководством акция протеста с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Эта акция станет уже четвертым подобным мероприятием — они проходят каждые выходные, начиная с 14 июля. Несмотря на то, что согласована была лишь одна из четырех акций (митинг на проспекте Сахарова 20 июля собрал 22,5 тысячи человек), каждый раз на них в фейсбуке записываются все больше участников.