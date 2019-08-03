Акция за свободные выборы в Москве. Задержаны 800 человек. Как это было

Тем временем на фестивале «Шашлык Live», который московские власти срочно организовали в Парке Горького, выступила Чичерина.

Мэрия сообщила, что на фестиваль пришли 90 тысяч человек. В твиттере обращают внимание на относительно небольшое количество постов в инстаграме с хэштегом #шашлыкlive — сейчас их чуть меньше 300. Для сравнения, хэштег #пикникафиши2019 встречается более чем 650 раз.

Журналистка «Дождя» Когершын Сагиева, побывавшая на фестивале, ранее заявила, что не верит в оценку в 90 тысяч присутствующих — на ее взгляд, на фестиваль пришли около 10 тысяч человек.