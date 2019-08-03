Акция за свободные выборы в Москве. Задержаны 800 человек. Как это было
- Что: Акция с требованием регистрации независимых кандидатов н выборах в Мосгордуму. Проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу.
- Где: От Пречистенских до Покровских ворот.
- Акция не была согласована властями.
- Задержаны: по данным МВД — 600 человек; по данным «ОВД Инфо» — минимум 700, информация уточняется.
- Что делать, если вас задержали: карточки «Медузы». Телефон «ОВД Инфо»: +7(800)707-05-28. «Апология Протеста»: связь через телеграм-канал @GlukhovLawyer (Алексей Глухов).
- Где еще почитать: онлайн на «Медиазоне», у «ОВД-Инфо», на «МБХ медиа», у «Новой газеты».
По данным на 21:00 мск
- Полиция сообщила о 600 задержанных из 1500 участников акции
- «ОВД-Инфо» заявило, что пока известно о 700 задержанных, но точные данные будут лишь ночью
- Задержанных, среди которых несовершеннолетние и люди с травмами, отвезли в 38 отделов полиции. В некоторые ОВД не пускают адвокатов
- Росгвардия сообщила о пострадавшем сотруднике — он вывихнул руку, задерживая участника акции.
На этом мы заканчиваем нашу хронику. Сотни человек все еще остаются в ОВД, к ним отправились адвокаты — но многих не пускают к задержанным. Следите за новостями на «Медузе».
Игорь Каляпин освобожден из ОВД, сообщает «МБХ медиа». Напомним, что он член Совета по правам человека
Мы говорили с Мисик после акции 27 июля
Ольгу Мисик, которая читала Конституцию ОМОНовцам на акции 27 июля, а также еще 13 активистов задержали в Новопушкинском сквере, сообщил «МБХ медиа» один из задержанных Александр Тепляков.
Любовь Соболь привезли в Щербинский районный суд, передает «МБХ медиа». Пока незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы находится в автозаке.
«Правозащита Открытки» опубликовала протокол допроса по делу о «массовых беспорядках».
Следователи спрашивают у задержанных сегодня в том числе о том, пришли ли они на демонстрацию «идейно» или «за деньги» , были ли они в одиночестве или с кем-то, брали ли с собой оружие и какие мессенджеры «использовали на митинге по координации действий с другими протестующими».
Всего, сообщали представители «ОВД-Инфо» задержанных доставляли почти в 40 отделений полиции.
«Ведомости» сообщают, что в ОВД «Новогиреево» вызвали скорую помощь к участнику акции, потому что у него может быть сломана рука — врачи посчитали нужным сделать ему рентген, однако полиция задержанного не отпустила.
Стали известны имена некоторых людей, которых полиция сегодня задержала особенно жестко, в том числе, повалив на землю и избив дубинками.
В ОВД «Ярославский» одного из задержанных допросили по уголовному делу о массовых беспорядках, а затем изъяли у него телефон с «протоколом о выемке» и сказали, что сегодня не вернут. Об этом сообщила юрист «ОВД-Инфо» Елена Макарова.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил «Интерфаксу», что в отделениях полиции находятся как минимум семеро несовершеннолетних, задержанных на акции протеста. Число подростков, попавших в ОВД, уточняется, добавил он.
Из ОВД «Арбат» скорая госпитализировала одного из задержанных. Кто он и что с ним — неизвестно, но судя по разговорам полицейских и врачей, речь о травме средней тяжести, сообщил журналист Илья Азар в своем твиттере.
Из Telegram-канала «Афиши Daily», в котором сегодня много репостов о задержаниях в центре Москвы, пропала фотография стенда «Мемориала», сделанная на «Пикнике Афиши» (она была по этой ссылке). Она появилась в канале за несколько часов до того, как организаторы «Пикника» попросили «Мемориал» снять листок с количеством задержанных.
Член СПЧ Игорь Каляпин сказал «Интерфаксу», что его более трех часов держат в автозаке: «То, что сейчас происходит в отношении всех задержанных, — это преступление. После трех часов задержание без составления протокола — это преступление».
Организаторы «Пикника Афиши» вечером попросили снять со стенда «Мемориала» листок с количеством задержанных в центре Москвы, сообщает «Новая газета». Организаторы «боятся, что фестиваль закроют».
Вот как это выглядело:
Манежную площадь перекрыли
«Правозащита Открытки» сообщает, что полицейские просят задержанных заполнять «опросные листы», в которых есть поля «Места притяжения (посещения)», «Родственные связи», «Среда общения» и «Основания для задержания и проведения проверки».
В ОВД «Арбат» тоже вызвали скорую. К кому, неизвестно
«ОВД Инфо» рассказывает, что происходит сейчас в ОВД, в которые доставили задержанных. Где-то не дают пить, где-то — грозятся отрубить пальцы.
Noize MC записал куплет для совместной песни с группой Anacondaz. Она — про космонавта, но не того, который летает в космос.
«Леха в детском саду мечтал стать космонавтом,
В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом».
Осторожно: нецензурная лексика.
Уточнение от «ОВД Инфо»: только в 8 отделов из более 40 пустили адвокатов к задержанным.
По крайней мере в восемь отделов полиции по-прежнему не пускают адвокатов — «ОВД Инфо».
Также «ОВД Инфо» сообщает, что в ОВД «Таганское» вызвали скорую одному из задержанных — у него проблемы с ногой, он не может ходить. Другому задержанному, которого везут в ОВД «Тропарево-Никулино», разбили голову дубинкой до крови. Ему нужна медицинская помощь, но полицейские запрещают пользоваться телефоном.
Тем временем на фестивале «Шашлык Live», который московские власти срочно организовали в Парке Горького, выступила Чичерина.
Мэрия сообщила, что на фестиваль пришли 90 тысяч человек. В твиттере обращают внимание на относительно небольшое количество постов в инстаграме с хэштегом #шашлыкlive — сейчас их чуть меньше 300. Для сравнения, хэштег #пикникафиши2019 встречается более чем 650 раз.
Журналистка «Дождя» Когершын Сагиева, побывавшая на фестивале, ранее заявила, что не верит в оценку в 90 тысяч присутствующих — на ее взгляд, на фестиваль пришли около 10 тысяч человек.
Участники акции выкладывают кадры, на которых виден бывший заместитель командира «Беркута» Сергей Кусюк. Он участвовал в подавлении акций на Майдане в Киеве, писал The Village.
Вот он на видео Ильи Азара
Росгвардия сообщила о задержании участника акции, который при задержании «оказал активное сопротивление» и травмировал одного из бойцов.
Имя фигуранта уголовного дела мы узнаем позднее.
Среди задержанных — иностранные граждане
Сайт «Дождя» упал после сообщения о DDoS-атаке. Прямая трансляция на ютьюбе постоянно прерывается.
В ОВД «Новокосино», «Обручевский», «Люблино» сотрудники полиции принудительно снимают отпечатки пальцы, сообщают задержанные.
В ОВД «Люблино» также фотографируют.
На Соболь составили административный протокол
Задержанных на акции протеста развезли в 38 отделений полиции, сообщили координаторы «ОВД-Инфо» в эфире «Дождя».
Среди задержанных много пострадавших и несовершеннолетних.
Полиция и Росгвардия на Цветном бульваре
Станцию метро «Трубная» наконец-то открыли, сообщил The Village.
Акция протеста в Москве глазами Кевина Ротрока (английская версия «Медузы»)
27 июля сайт «Дождя» тоже атаковали
Ограждения одинаковые что на пикнике «Афиши», что на акции протеста
И еще фото с пикника
На пикнике «Афиши»
Задержана корреспондент «МБХ медиа» Александра Семенова
Любовь Соболь пишет из ОВД
На Арбате задержали журналиста Baza Петра Коронаева
«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек» (РИА Новости)
«Вертолет над протестующими — это Ка-226, у полиции Москвы на балансе две таких машины. Себестоимость их полета — 2,5 тысячи рублей в минуту. Выходит, с начала акции на их вылеты потратили примерно полмиллиона»
Площадь Арбатских ворот
На Арбате задержаны 15 человек, сообщает корреспондент «Медузы»
В эфире «Дождя» показали, как на Новом Арбате задерживают участников акции, вытаскивая их из помещений одного из магазинов.
На Чистые пруды пригнали обычные автобусы, сообщают «Открытые медиа». Там продолжают задерживать участников акции.
«Большая Лубянка перекрыта. Нашу корреспондентку не выпустили на дорогу, хотя перед ней пропустили женщину в платке. Полицейские объяснили это тем, что женщина шла в монастырь, а журналистке туда еще рано».
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге тоже задержания. Там попытались провести гей-прайд, сообщает телеканал «Дождь». Задержаны как минимум семь человек.
На Старом Арбате идут задержания («Ведомости»). «Навальный Live» также сообщает, что на пешеходную улицу направлен ОМОН.
Ранее сообщалось, что в некоторые другие ОВД, в том числе Хамовники, тоже не могут попасть адвокаты
«Один из участников акции оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади, в результате чего спецназовец получил вывих руки», — заявили ТАСС в экстренных службах.
Ждем сообщений о возбуждении уголовного дела.
Один из сотрудников Росгвардии пострадал на Пушкинской площади (ТАСС)
Закрыт один из входов на станцию метро «Пушкинская» (телеграм-канал «МБХ медиа»).
В ОВД Новогиреево, куда доставили четверо несовершеннолетних, приехал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, сообщают «Ведомости».
В ОВД Хамовники приехали сотрудники Следственного комитета. Адвоката Мария Эйсмонт от «ОВД-Инфо» к задержанным в это ОВД пока так и не пропустили.
У ОВД «Даниловский» задержали Глеба Кондратьева и Германа Терехова. Мужчины пришли сделать передачи задержанным, находящимся в ОВД. Их без объяснения причин завели в здание отделения. Там им объяснили, что сотрудники хотят «проверить на незаконные действия», а на вопрос «почему» ответили «потому что хочу».
Над Арбатом, сообщает Avtozak LIVE, летает вертолет. По оценкам этого телеграм-канала, на Старом Арбате собрались 3,5 тысячи человек.
На незарегистрированного кандидата Любовь Соболь составили протокол о нарушении участником правил публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП), сообщает «Апология протеста».
Сейчас Соболь везут в Щербинский районный суд.
Трубную оцепили в два кольца. Почти полностью зачистили. Остались одни журналисты. «Видимо, уйти отсюда можно только через автозак», — сообщает корреспондент «Медузы».
Корреспондента «Ведомостей» Елену Вавину отпустили из ОВД без протокола.
Чистые пруды
И у памятника на Чистопрудном бульваре
На Пушкинской площади, откуда выходят в эфир корреспонденты «Дождя», продолжаются задержания.
Старый Арбат
Сотовые операторы заявили РБК, что связь в центре Москвы работает без сбоев (а у всех, видимо, разом сломались телефоны).
К задержанным в ОВД Богородское и Гагаринском не пускают адвокатов («Апология протеста»).
Приходят сообщения, что в отделы полиции, куда доставляют задержанных, выезжают следователи СКР для допросов («Апология протеста»)
Трубная площадь, откуда сейчас почти невозможно выбраться, т. к. станция метро закрыта.
«У „Билайна“ и МТС базовые станции в округе были переведены в режим GSM-only, по сути — отключен мобильный интернет. По остальным операторам пока подтверждения нет», — рассказал IT-эксперт Центра Карнеги Максим Климарев «Новой газете».
МТС какие-либо сбои в работе своей сети отрицает.
Лубянская площадь
Любовь Соболь, которую задержали сразу у штаба еще до начала акции, пока не привезли в ОВД.
На Трубной продолжаются задержания. Забирают людей без плакатов, без скандирований, просто с лавочек забирают, сообщает корреспондент «Медузы».
С Трубной площади невозможно быстро уйти — станция метро закрыта, а проходы на другие улицы блокирует полиция.
Покровка
Янкаускас отбыл семь суток ареста за акцию 27 июля
Читайте также: В России запрещено суммировать сроки административных арестов. Вот как этот запрет можно обойти (на примере дела Дмитрия Гудкова)
Также на главной странице сайта мэрии новости о праздновании юбилея ВДНХ, работе метро, а также материал «Что такое ЗОЖ и как делать зарядку: чему еще научат на занятиях в Перове».
Сайт мэрии Москвы сообщает, что в фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького (который экстренно организовали) приняли участие 90 тысяч человек.
Вот так
На Старом Арбате
И снова о провокаторах
«Дождь» дал в прямом эфире показал стрим, который вел один из находящийся в автозаке. На видео видно, как полицейские избивают человека. Автозак стоит около ОВД «Печатники».
В автозаке четверо несовершеннолетних, в том числе 14-летний подросток.
О провокаторах на акции сообщал и корреспондент «Сноба» Дмитрий Белковский. Люди в гражданском ходят среди участников акции и говорят: «Зачем вы наезжаете на власть, на президента? Это ничем хорошим для вас не закончится. Полицейские исполняют свои обязанности, а вы устраиваете беспорядки. Вас ваша жизнь не устраивает? Так идите на завод и сделайте лучше».
Закрытие метро «Трубная» сотрудники полиции объяснили «техническими причинами» (прямой эфир «Дождя»).
В районе Бульварного кольца по-прежнему плохо работает мобильная связь. На это, в частности, жалуются корреспонденты «Медузы».
В эфире «Дождя» говорят о провокаторах, которые были на акции
Станция «Трубная» закрыта на вход и выход, сообщается в эфире «Дождя». Пройти на Трубную площадь тоже нельзя.
По данным Avtozak LIVE, ОМОН уже едет
И «Делимобиль» тоже
На всякий случай, видимо
В сторону Старого Арбата направляется ОМОН (телеграм-канал Avtozak LIVE)
Среди задержанных на Пушкинской площади и глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин.
Каляпин, находящийся в автозаке, предположил, что его задержали за интервью «Дождю». Вместе с ним в автозаке находятся не менее 17 человек, рассказал он в эфире «Дождя».
На Старом Арбате требуют смены власти в Москве
«Нас 20 человек в автозаке, четверо несовершеннолетних. Жарко, окна не открываются. На наш вопрос, куда нас везут, водитель ответил „В морг“», — сообщила корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина.
Задержания на Тверском бульваре напротив здания ТАСС, сообщают корреспонденты «Медузы».
В ОВД «Хамовники» не пускают адвокатов, объясняя это введенным планом «Крепость» («Апология протеста»).
Люди рассредоточены по бульварам. Человек 500 или больше — это только в районе Трубной. Сотрудники Росгвардии бегут на Трубную площадь (онлайн «Коммерсанта»).
Среди задержанных журналист из Нидерландов
Один из задержанных, Алик Шарапов, так описал свое задержание ОВД-Инфо:
«Я стоял на площади, сзади подошли несколько сотрудников полиции, человек восемь. Для меня это стало неожиданностью, они буквально набросились, задерживали грубо: положили н асфальт, заломили руки и ноги. На одну ногу наступили, придавили ее на излом. Сейчас эта нога ощутимо болит».
Полиция задерживает людей на Пушкинской площади у здания «Известий». Из Новопушкинского сквера уже всех оттеснили.
МВД оценило численность участников митинга в Петербурге примерно в 1 тысячу человек (РИА Новости).
Корреспондент «Медузы» сообщал, что на митинг пришло меньше людей, чем неделю назад, но «на пике» в нем участвовали около 2 тысяч человек.
На акции задержали кандидата в депутаты Мосгордумы Сергея Цукасова. «Стоял в пикете, поволокли в автозак, ничего не объяснив. Я говорил, что я зарегистрированный кандидат и нужна санкция прокурора, но им все равно. В автозаке 22 человека, отвезли в ОВД „Фили-Давыдково“», — сказал Цукасов «МБХ медиа».
«Апология протеста» пишет, что им звонят из отделов полиции и сотрудники сами просят, чтобы адвокаты приехали к задержанным.
Avtozak Live сообщил о 346 задержанных
Пушкинская площадь зачищена
Среди задержанные и члены партии «Единая Россия»
По Сретенскому бульваре пока еще можно пройти
«Парня ведут, на фоне экскурсовод ведет экскурсии. На Трубной штук 12 автозаков» — корреспондент «Коммерсанта» о задержаниях.
Корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, которую тоже задержали, пишет из автозака: «У мужчины в моем автозаке подозрения на перелом руки, опухла. Просим вызывать ему скорую, полиция не реагирует. В автозаке есть несовершеннолетние»
Евгения Марковна Альбац vs полицейские
Корреспондент «Медузы» сообщает, что один из задержанных был с собакой. Собаку полиция в автозак не забрала, ее спасли другие участники акции
На фоне задержаний еще и дело против ФБК
Трубная уже перекрыта
На Петровке выхватывают из толпы и забирают в автозаки, сообщают корреспонденты «Медузы».
Митинг в Петербурге закончен. В финале участники скандировали «Беги Беглов (врио губернатора — прим. „Медуза“), беги», сообщил корреспондент «Медузы».
Корреспондент «Медузы» в Петербурге уточняет, что на митинге задержан Дмитрий Гусев, выкрикнувший со сцены лозунг против Путина.
Дмитрий Скурихин, сообщил он, тоже критиковал президента РФ на митинге, но его отпустили.
Задержан корреспондент «Дождя» Владимир Роменский.
Задержания на Трубной выглядели так
«По состоянию на 14 часов 30 минут в несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка 350 человек. За нарушения общественного порядка задержано 30 человек», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Задержанного на митинге в Петербурге Дмитрия Скурихина отпустили, сообщает корреспондент «Медузы». Он уточняет, что лозунг против Путина выкрикнул не он.
А некоторые участники митинга выглядят вот так
Массовые задержание продолжаются.
Политолог Аркадий Дубнов рассказывает в эфире «Дождя», что в его автозаке есть задержанные, не участвовавшие в акции протеста. Один из них шел из хостела в аптеку, другой, по словам Дубнова, курьер службы доставки.
На Пушкинской объявляют, что росгвардейцы — «ваши сыновья».
На Цветном бульваре остались 20-30 человек журналистов. ОМОН всех вытесняет. Слышала, как полицейский по рации говорил: «Пока не задерживаем», сообщает корреспондент «Русской службы Би-би-си» в онлайне.
«Бумага» уточняет, кто задержан в гайд-парке в Петербурге
По данным корреспондента «МБХ-медиа» на Пушкинской площади распылили перцовый баллончик.
В Петербурге на акции задержали одного человека, сообщает корреспондент «Медузы». Он выкрикнул «Путин — долой».
В петербургском гайд-парке собрались около двух тысяч человек.
Задержание на Пушкинской.
На Солянке задерживают случайных прохожих, не имеющих отношения к протестам («Апология протеста»).
На Рождественском бульваре, по оценке корреспондента «Медузы», собрались уже около 300 человек. Они двигаются в сторону Трубной площади.
«Дождь» сообщает о десятках задержанных участников акции
12 задержанных Пушкинской площади («Новая газета»)
«Уважаемые граждане, не нарушайте общественный порядок. Сотрудники Росгвардии несут службу для обеспечения вашей безопасности. Среди них большая часть — это ваши сыновья. Не нарушайте общественный порядок и закон». Вот такое объявление транслируют на Пушкинской площади.
(телеграм-канал «Новой газеты»)
Вот как это звучит
Перекрыт проход от Трубной на Бульварное кольцо. Стоит оцепление, сообщает корреспондент «Медузы».
«Дождь» в эфире показывает задержание двух человек на Пушкинской площади
Чистые пруды выглядят сейчас так
Памятник Абаю
Каждые 40-50 метров на Маросейке стоят патрули из полицейских и росгвардейцев, сообщают корреспонденты «Медузы».
На Трубной площади пока задержаний нет, но ОМОН пытается оттеснить собравшихся к Садовому кольцу.
В Петербурге с акции солидарности с Москвой ОМОН вывел более 10 провокаторов. Задержаны ли они — неизвестно, сообщает корреспондент «Медузы».
На Трубной площади собрались, по оценкам корреспондентов «Медузы», около 150 человек. Полиция пытается окружить их.
Все кафе от Трубной площади до Чистых прудов закрыты, работает один «Макдоналдс», сообщает корреспондент «Медузы».
На Трубной площади полиция начала призывать «разойтись и не мешать проходу граждан».
На Трубной площади сейчас
Полиция пытается убрать провокаторов с митинга в Петербурге, сообщает наш корреспондент.
Корреспондент «Медузы» на митинге в Петербурге сообщает, что некие молодые люди встали у сцены и начали скандировать: «Либералы — позор России».
Тот самый вертолет
Над Бульварным кольцом пролетел вертолет. В эфире «Дождя» сообщают, что с него ведется съемка.
На нашей карте появился первый значок о задержаниях.
Смотрите также: Интерактивная карта «Медузы» о происходящем на акции 3 августа
В Петербурге на митинг в поддержку независимых выборов пока пришли, по оценкам нашего корреспондента, около 400 человек. Неделю назад было около 4 тысяч участников (но тогда речь шла только о петербургских выборах).
Любовь Соболь задержана!
«ОВД-Инфо» сообщает, что на Малой Дмитровке задержали несколько человек и отвезли в ОВД по Тверскому району, «где у них отсканили документы и внесли в базу».
«Перед тем, как отпустить человека, полицейский предупредил, чтобы тот не появлялся сегодня на тех улицах, на которых будет проходить митинг, иначе наказание для него серьезнее, чем для тех, кто не был таким образом предупрежден», — рассказала «ОВД-Инфо» девушка, которая была с одним из задержанных.
Полицейские обматывают забрала пищевой пленкой (!), сообщает корреспондент «Сноба» в онлайн-трансляции.
Полиция в Лубянском проезде
Районные управы накануне попросили магазины у Бульварного кольца не работать. На всякий случай
Корреспондент «Медиазоны» Елизавета Пестова о происходящем на Бульварном кольце
В Санкт-Петербурге, где акция не объявлена незаконной, все равно много полиции
«Навальный LIVE» ведет онлайн-трансляция от штаба Соболь. Ожидается, что ее задержат, как только она выйдет из здания.
Акция сегодня проходит и в Петербурге. Она согласована. Вот как выглядит сцена. Впервые Петербург за Москву, шутит корреспондент «Медузы».
Полиция проверяет документы у штаба Соболь. Похоже, что у всех, проходящих или проезжающих мимо
Прекрасные ответы
На Бульварном кольце раздают предупреждения о несогласованной акции. Вот что пишет корреспондент «Медиазоны»
Подписчики «Протестного МГУ» сообщают, что МТС отключила 3G и 4G в Покровском и Басманном районах. По их словам, связь пропала резко около 13:00, до этого перебоев в работе не было.
Читатели «Медузы» сообщают о перебоях со связью в районе Бульварного кольца. О неработающих в некоторых местах телефонах говорят и в эфире «Дождя».
Гулять по бульварам, по данным из группы мероприятия в ФБ, собираются более 20 тысяч человек.
Предупреждение о незаконности акции попытались заставить подписать и корреспондентом «Медиазоны»
РАПСИ работает
Полиция раздает на выходе из метро предупреждения о том, что акция незаконна. Никакой юридической силы оно не имеет, напоминает «Апология протеста» в своем телеграм-канале.
Пока же по Бульварному кольцу «гуляют» в основном сотрудники правоохранительных органов.
На Охотном ряду останавливают на выходе с эскалатора и просят предъявить документы.
Вот и один бесплатный фестиваль — тот самый «Шашлык Live»
Вчера во всех вечерних новостях рассказывали, как суды арестовывают обвиняемых в массовых беспорядках в Москве. И как за эти беспорядки на Западе наказывали бы еще жестче.
Сегодня утром про задержания и аресты ничего не говорят. Зато все каналы считают нужным отметить в каждом выпуске новостей, что в Москве:
- открылся сезон арбузов
- бесплатные фестивали во всех парках
Не рекомендуется выходить на станциях метро «Трубная», «Цветной бульвар», «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская» и «Чистые пруды». Пока они открыты, но там могут остановить на досмотр или вручить предостережение. Скорее всего, в ближайшее время они будут полностью или частично закрыты на выход. Рекомендую рассмотреть вариант с автобусами, благо в центре их много.
Магазины по маршруту прогулки, передает корреспондент «Новой газеты», послушали мэрию и закрылись «по техническим причинам».
Вот так выглядит центр Москвы субботним днем
На выходе со станции Чеховская всех молодых людей (мужского пола) отводят в отдел полиции метро, сообщает наша корреспондентка.
На станциях метро, расположенных около Бульварного кольца, полицейские пытаются приглашать прохожих на «разъяснительную беседу». Вероятно, это связано с сегодняшней акцией, сообщает «ОВД-инфо», напоминая, что соглашаться на такую беседу никто не обязан.
Вокруг Пушкинской площади — одной из точек сбора участников акции — уже глухая пробка.
Онлайн-трансляцию происходящего 3 августа также ведет «Медиазона».
Прогулка должна пройти на Бульварном кольце — на участке от метро «Кропоткинская» до Покровских ворот. Полиция ждет на всем протяжении Бульварного кольца и прилегающих к нему улицах.
Полиция дежурит у штаба Соболь
Если не в Парк Горького, то хоть на ВДНХ, зовет официальный твиттер Москвы.
Фестиваль в Парке Горького, который в срочном порядке организовала мэрия, лишился еще одного участника.
Следить за происходящим также можно у «ОВД-Инфо».
Сегодняшняя акция, в отличие от предыдущих, заявлена не как собрание в конкретном месте (в прошлый раз людей звали к мэрии), а как прогулка по Бульварному кольцу. Это значительная территория — практически весь центр Москвы. Чтобы читателям и участникам акции было удобнее ориентироваться, «Медуза» будет весь день вести карту, где мы будем отмечать шествия, задержания и скопление полиции. Внизу материала с картой есть форма обратной связи, через которую вы можете рассказать нам, что туда добавить.
На Трубной пока так: народу нет, ОМОН отдыхает, передает корреспондент «Медузы».
За тем, как проходит акция, можно смотреть, например, у «МБХ медиа»
Автозаки также стоят вдоль Тверского бульвара. На Бульварном кольце дежурят усиленные группы полиции и ОМОНа, сообщает «МБХ медиа». В частности, на Тверской улице при подходе к мэрии города силовики проверяют у прохожих рюкзаки.
Шествие должно начаться в 14:00 мск, но полиция и Росгвардия приготовились заранее.
В день акции протеста мэрия срочно организовала в Парке Горького фестиваль «Шашлык Live».
Также в Москве 3 августа проходят футбольный матч между «Спартаком» и «Динамо» (сообщалось, что МВД просило его перенести, ссылаясь на нехватку полицейских) и пикник «Афиши».
После акции 27 июля было возбуждены уголовные дела о нападении на полицейских и о массовых беспорядках.
Предыдущая акция за свободные выборы прошла в Москве неделю назад — 27 июля. Акция также была объявлена властями незаконной. Были задержаны более 1300 человек.
Полиция и прокуратура неоднократо предупредили о незаконности акции 3 августа. Предупреждение, в частности, было вынесено Соболь.
Муниципальные депутаты, в свою очередь, подали заявку на серию пикетов на Бульварном кольце. Власти ЦАО пикеты не согласовали, заявив, что были нарушены сроки подачи уведомления.
После того, как акцию не удалось согласовать, одна из кандидатов в депутаты Мосгордумы — Любовь Соболь призвала устроить мирное шествие по Бульварному кольцу Москвы.
Акция не согласована.
Либертарианская партия пыталась договориться с мэрией о митинге в центре, но власти Москвы были согласны лишь на проспект Сахарова, который стал традиционным местом согласованных протестов. После неудачных переговоров один из лидеров либертарианцев Михаил Светов был задержан и отправлен под административный арест.
В Москве 3 августа пройдет новая акция против недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы.