«Это мой сын, оставьте его, он ничего не делал!» Как полиция задерживала москвичей, которые ходили по бульварам

3 августа в Москве прошла акция за свободные выборы. Власти города не согласовали мероприятие, и акция проходила в формате прогулки по Бульварному кольцу. МВД оценило число участников в 1,5 тысячи человек, 600 из которых задержаны. «ОВД-Инфо» заявило, что точные данные о задержанных будут лишь к утру 4 августа, но уже известно, что в СИЗО доставили не менее 700 человек. Среди задержанных: юрист ФБК Любовь Соболь, муж члена «Единой России», велосипедист, иностранцы и еще сотни человек.

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