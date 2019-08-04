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Сколько человек задержали на акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа
07:17, 4 августа 2019
Источник: Meduza
3 августа в Москве
прошла
очередная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Она имела формат прогулки по Бульварному кольцу и не была согласована с властями. Полиция сообщила, что в акции приняли участие около 1500 человек, из них 600 были задержаны. Правозащитный проект «ОВД-Инфо»
оценил
число задержанных в 828 человек. Из них по меньшей мере 19 человек
остались
в полиции на ночь.
Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA
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