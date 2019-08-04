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Сколько человек задержали на акции за свободные выборы в Мосгордуму 3 августа

Источник: Meduza
3 августа в Москве <a href="https://meduza.io/live/2019/08/03/aktsiya-za-svobodnye-vybory-v-moskve-hronika" target="_blank">прошла</a> очередная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Она имела формат прогулки по Бульварному кольцу и не была согласована с властями. Полиция сообщила, что в акции приняли участие около 1500 человек, из них 600 были задержаны. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» <a href="https://t.me/ovdinfo/2881" target="_blank">оценил</a> число задержанных в 828 человек. Из них по меньшей мере 19 человек <a href="https://ovdinfo.org/news/2019/08/04/zaderzhaniya-3-avgusta-v-kakie-ovd-privozili-i-skolko-ostavili-na-noch?utm_source=tg&amp;utm_medium=social" target="_blank">остались</a> в полиции на ночь.
3 августа в Москве прошла очередная акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Она имела формат прогулки по Бульварному кольцу и не была согласована с властями. Полиция сообщила, что в акции приняли участие около 1500 человек, из них 600 были задержаны. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» оценил число задержанных в 828 человек. Из них по меньшей мере 19 человек остались в полиции на ночь.

Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA