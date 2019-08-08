Полиция пришла с обыском в штаб Навального в Ижевске

Полиция устроила обыск в штабе Алексея Навального в Ижевске, сообщают «МБХ медиа» и «ОВД-Инфо».

Сотрудница штаба Анастасия Синельникова рассказала, что полицейские удерживают в помещении координатора штаба Резеду Абашеву. Кроме того, полиция задержала активиста Ильдара Закирова; у него изъяли технику и отпустили.

С чем связан обыск, полицейские не объявили. Ранее СК возбудил уголовное дело о легализации преступных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В рамках дела арестовали более 100 счетов физических и юридических лиц.

8 августа прошли обыски в офисе ФБК и у сотрудников фонда.

Обновление. К сотрудникам штаба Навального в Мурманске утром 8 августа пришли полицейские, предупредившие их о незаконности акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.