Полиция пришла в офис ФБК. До этого обыски прошли у сотрудников фонда

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом сообщил в твиттере юрист фонда Александр Головач.

За несколько часов до этого правоохранительные органы устроили обыски у сотрудников ФБК. По информации «Апологии протеста», оперативные мероприятия проходили дома у Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади. Про обыск также сообщил видеомонтажер фонда Виталий Колесников.

По данным «Апологии протеста», обыски проводятся в рамках дела о легализации денежных средств (статья 174 УК РФ). Замятина после следственных действий пригласили на допрос в СК в качестве свидетеля.

3 августа, в день проведения очередной акции за свободные выборы в Мосгордуму, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела об отмывании в ФБК «заведомо преступных денег» на сумму около миллиарда рублей.