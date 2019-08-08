Полиция пришла с обысками к сотрудникам ФБК

Утром 8 августа правоохранительные органы устроили обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

По информации «Апологии протеста», оперативные мероприятия проводятся дома у Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади.

Как сообщил «Медузе» бывший директор ФБК Роман Рубанов, обыск также идет у видеомонтажера фонда Виталия Колесникова.

Обыски проводятся в рамках дела о легализации денежных средств (статья 174 УК РФ).

3 августа, в день проведения очередной протестной акции в Москве, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против ФБК об «отмывании заведомо преступных денег на общую сумму порядка миллиарда рублей».