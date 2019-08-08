Пресс-секретарь ФБК сообщила о блокировке счетов фонда и его сотрудников

Счета Фонда борьбы с коррупцией и ряда его сотрудников заблокированы, сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.

Также заблокированы счета региональных штабов Алексея Навального, следует из ее слов.

По словам Киры Ярмыш, счета заблокировали у сотрудников, в отношении которых, как утверждало издание «Проект», МВД проводило проверки по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. В публикации упоминались глава штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер Анна Чехович, глава социологической службы Анна Бирюкова, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, юристы Александр Помазуев и Евгений Замятин.

У последних троих 8 августа прошли обыски, их вызвали в СК на допросы.