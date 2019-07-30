Мосгорсуд не стал прерывать арест Навального ради его лечения

Мосгорсуд оставил в силе решение об административном аресте Алексея Навального на 30 суток, сообщает «Интерфакс».

Жалобу на арест подавала адвокат Навального Ольга Михайлова. Она требовала отменить наказание в связи с недоказанностью вины Навального или хотя бы прервать его из-за состояния здоровья политика.

Приостановить арест Навального на время его лечения также просил начальник московского спецприемника № 1, где политик отбывает административный арест.

Алексей Навальный был арестован 24 июля за призывы к акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

28 июля Навального доставили в больницу с контактным дерматитом. Его лечащий врач Анастасия Васильева, которую сначала не хотели пускать к политику, усомнилась в официальном диагнозе. Позже она смогла осмотреть Навального и подтвердила диагноз.

29 июля Навального выписали из больницы и снова отправили в спецприемник.