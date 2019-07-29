Алексея Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник

Политика Алексея Навального выписали из московской 64-й городской больницы, куда он был доставлен из спецприемника. Об этом в эфире «Дождя» сообщила его лечащий врач Анастасия Васильева. Она добавила, что Навального под конвоем отправили обратно в спецприемник.

24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. 28 июля его доставили в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция».

Личных лечащих врачей в больницу к Навальному не допустили. Анастасия Васильева, наблюдавшая за здоровьем оппозиционера с 2017 года, заявляла, что его недомогание могло стать «результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ».

В понедельник Васильевой все же удалось посетить Навального в 64-й больнице. Она заявила, что его официальный диагноз «контактный дерматит».