Политик Алексей Навальный рассказал, как у него под арестом проявилась аллергическая реакция, из-за которой его госпитализировали. Текст, написанный им в спецприемнике, опубликован на его сайте.

По словам Навального, он почувствовал симптомы на четвертый день ареста, . Сперва сокамерники заметили, что у него красная шея, а через час он почувствовал, что у него «горят лоб и кожа вокруг глаз». Ночью он проснулся из-за того, что «лицо, уши и шея горят и колются».

«Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется? Вот я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову», — рассказал политик.

Утром сокамерник, увидев его, посоветовал срочно обратиться к врачу. Фельдшер вызвала скорую, которая отвезла его в больницу От «ударных доз» лекарств у Навального начал спадать отек — и к обеду он «уже был похож просто на человека, который беспробудно пил два месяца».

По словам Навального, ему объяснили, что у него могла внезапно возникнуть аллергия на что-то, чем он пользовался и раньше. Политик отметил, что недавно уже отбывал арест в этой камере, и пользуется в заключении собственным постельным бельем и гигиеническими принадлежностями. Навальный заявил, что не верит, что его могли отравить сотрудники полиции, однако допускает, что это мог сделать кто-то посторонний, кто попал в его камеру.