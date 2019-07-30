Начальник спецприемника попросил суд прервать арест Навального на время лечения

Начальник московского спецприемника № 1 попросил суд приостановить административный арест Алексея Навального на период лечения. Об этом судья Мосгорсуда Андрей Васильев сообщил во время рассмотрения жалобы на арест политика, сообщает «Медиазона».

Адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что не знала про обращение начальника спецприемника; самого Навального на заседание не доставили.

Политик обжаловал решение о своем аресте, заявляя, что нуждается в специализированном лечении — в больнице ему только сняли отек, но не выясняли причину болезни. Михайлова настаивала, чтобы ее подзащитному разрешили пройти медицинскую экспертизу, которую невозможно организовать в спецприемнике.

Алексея Навального 24 июля арестовали на 30 суток за призывы к акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 28 июля он был доставлен в больницу. Ему поставили диагноз «контактный дерматит».

Лечащего врача Навального Анастасию Васильеву сначала не допустили к политику. Она усомнилась в официальном диагнозе, но подтвердила его после того, как на следующий день смогла осмотреть Навального.

29 июля Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник. Политик допустил, что его могли отравить.