Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» в перечень экстремистов. Такой организации юридически не существует

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила штабы Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов.

В списке на сайте ведомства в разделе «Российские юридические лица» под номером 461 упоминается «Общественное движение „Штабы Навального“». Организация проходит по экстремистскому списку.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков ранее говорил, что организации «Общественное движение „Штабы Навального“» не существует.

Люди и организации, включенные в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, среди прочего не могут пользоваться своими банковскими счетами.

В апреле прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов политика Алексея Навального до решения Мосгорсуда по иску о признании их экстремистскими организациями. В решении прокуратуры также фигурировало «Общественное движение „Штабы Навального“». 29 апреля Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов Навального.

Мосгорсуд также рассматривает иск прокуратуры о признании экстремистскими организациями двух структур, связанных с Навальным, — и . Суд наложил на организации меры предварительной защиты, запретив им совершать определенные действия: организовывать митинги, участвовать в выборах, использовать банковские вклады.

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