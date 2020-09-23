Алексея Навального выписали из стационара клиники «Шарите»

Российский политик Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники «Шарите». Это произошло еще накануне.

«Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в „Шарите“ 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в заявлении на сайте клиники.

Обновлено. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик пока останется в Германии.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». 7 сентября врачи вывели политика из медицинской комы.

Западные страны потребовали расследовать отравление Навального. В ответ в Москве заявили, что не обладают информацией о наличии яда в организме Навального и потребовали от немецкой стороны предоставить соответствующие доказательства.